Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit nur wenigen Wochen

Idefix startet sein Abenteuer als Polizeihund

Land & Leute
26.12.2025 08:00
Erst wenige Wochen ist Idefix alt. Schon jetzt beginnt er eine straffe Ausbildung zum ...
Erst wenige Wochen ist Idefix alt. Schon jetzt beginnt er eine straffe Ausbildung zum Polizeihund.(Bild: Markus Tschepp)

Mit großen Knopfaugen schaut Rottweilerwelpe Idefix zum Kuscheln aus. Noch. Denn in rund zwei Jahren wird er circa 45 Kilogramm auf die Waage bringen und Verbrecher jagen. An der Seite von Frauerl und Polizistin Steffi wird der Vierbeiner in den nächsten Monaten zum Polizeihund ausgebildet.

0 Kommentare

Dafür muss Idefix zuerst einmal die wichtigsten Grundkommandos lernen, sich an laute Geräusche gewöhnen und eine Beziehung zu Diensthundeführerin Steffi aufbauen. Die Grundvoraussetzung dafür hat der Welpe offensichtlich: „Es wird schon vorab bei den Züchtern genau geschaut, welche Hunde sich eigenen. Sie sollten sozial und nicht schreckhaft sein und einen guten Spiel- und Beutetrieb haben, sodass man ihnen etwas beibringen kann“, erklärt Steffi.

In rund zwei Jahren wird Idefix mit Diensthundeführerin Steffi Verbrecher jagen, wie schon sein ...
In rund zwei Jahren wird Idefix mit Diensthundeführerin Steffi Verbrecher jagen, wie schon sein Vorgänger Loki (re.). Der darf nach rund zehn Jahren in Pension gehen.(Bild: Markus Tschepp)

Nicht nur den hohen Anforderungen muss Idefix gerecht werden – sondern er muss auch in große Fußstapfen treten. Steffis langjähriger Polizeihund Loki geht nach knapp zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit in Pension. „Über so lange Zeit wächst man als Team zusammen. Vor allem bei so Einsätzen wie Einbruchsalarmen oder Täter-Verfolgungen. Da geht man in unsicheres Gebiet und muss sich voll und ganz auf den anderen verlassen können“, erzählt Steffi.

Lesen Sie auch:
Fast die Hälfte der neuen Absolventen ist weiblich
Auf Gut Aiderbichl
46 neue Polizisten für Salzburg wurden angelobt
19.12.2025

Der zehnjährige Polizeihund darf übrigens nach seinem Karriereende bei der Diensthundeführerin bleiben und natürlich seinem Nachfolger Idefix noch ein paar Tipps fürs Verbrecherjagen mit auf den Weg geben.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
233.200 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
114.298 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
108.385 mal gelesen
Newsletter
Mehr Land & Leute
Mit nur wenigen Wochen
Idefix startet sein Abenteuer als Polizeihund
Krone Plus Logo
Pongau statt Tiger
Tier-Spezialisten öffnen Ordination in St. Johann
Millionen-Projekt
Übersiedelung in neue Schule hat begonnen
Promi-Weihnachtsfieber
„Unser Christbaum steht schon seit Oktober“
Betreuerin erzählt:
„Feiern Weihnachten wie in einer großen Familie!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf