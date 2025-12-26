Idefix startet sein Abenteuer als Polizeihund

Nicht nur den hohen Anforderungen muss Idefix gerecht werden – sondern er muss auch in große Fußstapfen treten. Steffis langjähriger Polizeihund Loki geht nach knapp zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit in Pension. „Über so lange Zeit wächst man als Team zusammen. Vor allem bei so Einsätzen wie Einbruchsalarmen oder Täter-Verfolgungen. Da geht man in unsicheres Gebiet und muss sich voll und ganz auf den anderen verlassen können“, erzählt Steffi.