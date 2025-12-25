Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Millionen-Projekt

Übersiedelung in neue Schule hat begonnen

Salzburg
25.12.2025 12:00
Vor drei Wochen herrschte noch Baustelle bei der Schule. Jetzt wird schon eingerichtet.
Vor drei Wochen herrschte noch Baustelle bei der Schule. Jetzt wird schon eingerichtet.(Bild: Markus Tschepp)

Im Februar, nach den Semesterferien, dürfen die 110 Volksschüler endlich in das neue Gebäude im Ortsteil Fürstenbrunn einziehen. Der Bau wurde in nur eineinhalb Jahren verwicklicht und war sogar günstiger als zunächst angenommen. Probleme beim Bau hat es keine gegeben.

0 Kommentare

„Ich bin froh, dass alles gut funktioniert hat“, ist der Grödiger Bürgermeister Herbert Schober glücklich. In gerade einmal eineinhalb Jahren ist im Ortsteil Fürstenbrunn eine neue Volksschule neben dem Kindergarten entstanden. Neun Klassen und drei Gruppen für die Ganztagesbetreuung finden dort Platz. „Der erste Teil der Übersiedelung hat bereits stattgefunden“, berichtet der Ortschef. Der zweite Teil folgt nach den Weihnachtsferien im kommenden Jänner.

„Die Schüler übersiedeln dann nach den Semesterferien in ihre neuen Klassen“, erklärt Schober. Derzeit sind etwa 110 Kinder in der Schule. Deutlich mehr könnten aber platztechnisch unterrichtet werden.

Der Bau war günstiger als angenommen
20 Millionen Euro hat der Bau gekostet, mit Einrichtung sogar 21 Millionen. „Es ist eine sehr hochwertige Schule“, ist der Bürgermeister überzeugt. Auch dass die Zeit gerade preislich gut zum Bauen ist. Eigentlich waren 26 Millionen Euro für das Projekt vorgesehen. Durch laufendes Controlling währen der Arbeiten konnte der Preis dann noch deutlich reduziert werden. Am 2. Mai wird die Schule dann mit Pauken und Trompeten offiziell eröffnet. „Mein Dank gilt auch den Anrainern. Die Bauarbeiten in den vergangenen eineinhalb Jahren waren für sie nicht einfach“, sagt der Bürgermeister.

Es ist nicht das einzige Projekt, das Grödig beleben soll. Auch auf dem Gelände der alten Schokoladenfabrik kehrt bald wieder Leben ein. Dort sollen sich Firmen mit zahlreichen Arbeitsplätzen ansiedeln. 

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
180.317 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.766 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
116.252 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf