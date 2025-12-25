Übersiedelung in neue Schule hat begonnen

Der Bau war günstiger als angenommen

20 Millionen Euro hat der Bau gekostet, mit Einrichtung sogar 21 Millionen. „Es ist eine sehr hochwertige Schule“, ist der Bürgermeister überzeugt. Auch dass die Zeit gerade preislich gut zum Bauen ist. Eigentlich waren 26 Millionen Euro für das Projekt vorgesehen. Durch laufendes Controlling währen der Arbeiten konnte der Preis dann noch deutlich reduziert werden. Am 2. Mai wird die Schule dann mit Pauken und Trompeten offiziell eröffnet. „Mein Dank gilt auch den Anrainern. Die Bauarbeiten in den vergangenen eineinhalb Jahren waren für sie nicht einfach“, sagt der Bürgermeister.