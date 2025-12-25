Übersiedelung in neue Schule hat begonnen

Im Februar, nach den Semesterferien, dürfen die 110 Volksschüler endlich in das neue Gebäude im Ortsteil Fürstenbrunn einziehen. Der Bau wurde in nur eineinhalb Jahren verwicklicht und war sogar günstiger als zunächst angenommen. Probleme beim Bau hat es keine gegeben.
„Ich bin froh, dass alles gut funktioniert hat“, ist der Grödiger Bürgermeister Herbert Schober glücklich. In gerade einmal eineinhalb Jahren ist im Ortsteil Fürstenbrunn eine neue Volksschule neben dem Kindergarten entstanden. Neun Klassen und drei Gruppen für die Ganztagesbetreuung finden dort Platz. „Der erste Teil der Übersiedelung hat bereits stattgefunden“, berichtet der Ortschef. Der zweite Teil folgt nach den Weihnachtsferien im kommenden Jänner.
„Die Schüler übersiedeln dann nach den Semesterferien in ihre neuen Klassen“, erklärt Schober. Derzeit sind etwa 110 Kinder in der Schule. Deutlich mehr könnten aber platztechnisch unterrichtet werden.
Der Bau war günstiger als angenommen
20 Millionen Euro hat der Bau gekostet, mit Einrichtung sogar 21 Millionen. „Es ist eine sehr hochwertige Schule“, ist der Bürgermeister überzeugt. Auch dass die Zeit gerade preislich gut zum Bauen ist. Eigentlich waren 26 Millionen Euro für das Projekt vorgesehen. Durch laufendes Controlling währen der Arbeiten konnte der Preis dann noch deutlich reduziert werden. Am 2. Mai wird die Schule dann mit Pauken und Trompeten offiziell eröffnet. „Mein Dank gilt auch den Anrainern. Die Bauarbeiten in den vergangenen eineinhalb Jahren waren für sie nicht einfach“, sagt der Bürgermeister.
Es ist nicht das einzige Projekt, das Grödig beleben soll. Auch auf dem Gelände der alten Schokoladenfabrik kehrt bald wieder Leben ein. Dort sollen sich Firmen mit zahlreichen Arbeitsplätzen ansiedeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.