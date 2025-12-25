Das wünschen sich Salzburgs Sportler

Wir sind besser in die 2. Liga gestartet, als wir es uns in den kühnsten Träumen ausgemalt hatten. Wir wünschen uns, dass es so super weitergeht. Und einen zweiten Wunsch hätten wir auch noch: ein Stadion. Klar, du kannst das nicht allein regeln. Vielleicht kannst du uns aber weiterhelfen. Wenn du erfolgreich bist, benennen wir auch einen Sektor nach dir: „die Christkindl-Kurve“. Versprochen!

Deine Austria Salzburg