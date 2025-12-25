Das wünschen sich Salzburgs Sportler

Egal, ob Punkte, Medaillen oder eine neue Arena: Die „Krone“ glaubt augenzwinkernd zu wissen, was sich Salzburgs Sportler, Vereine und Funktionäre in diesem Jahr zu Weihnachten gewünscht haben.
Liebes Christkind!
Wir wissen es, ganz brav waren wir mit unserer Spielweise ja nicht. Aber wir geloben Besserung. Diesmal wirklich. Bitte schenke uns ein bisserl Kreativität und Spektakel. Und ein Titel wäre es auch wieder einmal.
Deine Fußball-Bullen
Liebes Christkind!
Seit Sommer bin ich ja Trainer der Bulls, es gab viele Auf und Abs. Vielleicht kannst du uns helfen, konstanter zu werden und unnötige Strafen zu vermeiden.
Dein Manny Viveiros
Liebes Christkind!
Nach der Geburt meiner süßen Tochter bin ich wunschlos glücklich. Falls du mir dennoch was Gutes tun willst: Die Vierschanzentournee steht vor der Tür. Ich hätte nichts dagegen, sie noch einmal zu gewinnen.
Dein Stefan Kraft
Liebes Christkind!
Ich bin ehrlich: Geld wäre das schönste Geschenk. Damit wir endlich unser in die Jahre gekommenes Universitäts- und Landessportzentrum Rif sanieren können. Mit dem Wunsch bin ich sicher nicht allein. Aber es wäre schön, wenn du da was machen könntest.
Deine Sabrina Rohrmoser
Liebes Christkind!
Wir sind besser in die 2. Liga gestartet, als wir es uns in den kühnsten Träumen ausgemalt hatten. Wir wünschen uns, dass es so super weitergeht. Und einen zweiten Wunsch hätten wir auch noch: ein Stadion. Klar, du kannst das nicht allein regeln. Vielleicht kannst du uns aber weiterhelfen. Wenn du erfolgreich bist, benennen wir auch einen Sektor nach dir: „die Christkindl-Kurve“. Versprochen!
Deine Austria Salzburg
Liebes Christkind!
Dass ich überhaupt noch an Olympischen Spielen teilnehmen kann, ist mit meinen 52 Jahren Geschenk genug. Aber wenn ich schon in Cortina bin, wäre eine Medaille ganz nett.
Deine Claudia Riegler
Liebes Christkind!
Mit dem neuen Stadion wurden wir schon reichlich beschenkt. Daher wünschen wir uns etwas für andere. Wir würden es wirklich super finden, wenn der Football-Verband seine Probleme endlich in den Griff bekommen könnte.
Deine Salzburg Ducks
Liebes Christkind!
Im Weihnachtsgeiste sind wir ja verbunden. Vielleicht kannst du ein gutes Wort bei Total Nonstop Action Wrestling für mich einlegen, damit ein Vertrag für mich unter dem Baum liegt.
Dein „Krampus“
Liebes Christkind!
Die Basis dafür, dass ich auch bei den Olympischen Spielen 2026 nach einer Medaille greifen kann, muss ich selber legen. Bitte schau aber drauf, dass ich auch das nötige Glück habe. Wenn ich mir eine Farbe wünschen darf, dann ist es natürlich Gold. Silber habe ich nämlich bereits genug daheim.
Deine Mirjam Puchner
Liebes Christkind!
Du denkst vielleicht, dass ich mit 42 Jahren nicht mehr an dich glaube. Aber das stimmt nicht. Bitte schenk mir bei Olympia besonders schnelle Ski. Das mit dem Schießen regle ich dann hoffentlich selbst.
Dein Simon Eder
Liebes Christkind!
Breite bitte deine Flügerl auch über die vielen ehrenamtlichen Funktionäre aus, die es oft erst möglich machen, dass unser von der Politik gerne hinten angestellter Sport in dieser Form funktioniert.
Deine Sportredaktion der „Salzburg-Krone“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.