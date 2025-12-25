Vorteilswelt
Briefe ans Christkind

Das wünschen sich Salzburgs Sportler

Salzburg
25.12.2025 10:00
Die Bullen wünschen sich mehr Spektakel.
Die Bullen wünschen sich mehr Spektakel.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Egal, ob Punkte, Medaillen oder eine neue Arena: Die „Krone“ glaubt augenzwinkernd zu wissen, was sich Salzburgs Sportler, Vereine und Funktionäre in diesem Jahr zu Weihnachten gewünscht haben. 

Liebes Christkind!

Wir wissen es, ganz brav waren wir mit unserer Spielweise ja nicht. Aber wir geloben Besserung. Diesmal wirklich. Bitte schenke uns ein bisserl Kreativität und Spektakel. Und ein Titel wäre es auch wieder einmal.

Deine Fußball-Bullen

Bidstrup und Co. wollen endlich wieder einen Titel bejubeln.
Bidstrup und Co. wollen endlich wieder einen Titel bejubeln.(Bild: Andreas Tröster)

Liebes Christkind!

Seit Sommer bin ich ja Trainer der Bulls, es gab viele Auf und Abs. Vielleicht kannst du uns helfen, konstanter zu werden und unnötige Strafen zu vermeiden.

Dein Manny Viveiros

Viveiros erlebte mit den Eisbullen im Herbst ein Auf und Ab.
Viveiros erlebte mit den Eisbullen im Herbst ein Auf und Ab.(Bild: Andreas Tröster)

Liebes Christkind!

Nach der Geburt meiner süßen Tochter bin ich wunschlos glücklich. Falls du mir dennoch was Gutes tun willst: Die Vierschanzentournee steht vor der Tür. Ich hätte nichts dagegen, sie noch einmal zu gewinnen.

Dein Stefan Kraft

Hofft auf eine gute Tournee: Kraft.
Hofft auf eine gute Tournee: Kraft.(Bild: GEPA)

Liebes Christkind!

Ich bin ehrlich: Geld wäre das schönste Geschenk. Damit wir endlich unser in die Jahre gekommenes Universitäts- und Landessportzentrum Rif sanieren können. Mit dem Wunsch bin ich sicher nicht allein. Aber es wäre schön, wenn du da was machen könntest.

Deine Sabrina Rohrmoser

Rif-Chefin Rohrmoser.
Rif-Chefin Rohrmoser.(Bild: Andreas Tröster)

Liebes Christkind!

Wir sind besser in die 2. Liga gestartet, als wir es uns in den kühnsten Träumen ausgemalt hatten. Wir wünschen uns, dass es so super weitergeht. Und einen zweiten Wunsch hätten wir auch noch: ein Stadion. Klar, du kannst das nicht allein regeln. Vielleicht kannst du uns aber weiterhelfen. Wenn du erfolgreich bist, benennen wir auch einen Sektor nach dir: „die Christkindl-Kurve“. Versprochen!

Deine Austria Salzburg

Austria-Präsident Salzmann will ein neues Stadion.
Austria-Präsident Salzmann will ein neues Stadion.(Bild: Andreas Tröster)

Liebes Christkind!

Dass ich überhaupt noch an Olympischen Spielen teilnehmen kann, ist mit meinen 52 Jahren Geschenk genug. Aber wenn ich schon in Cortina bin, wäre eine Medaille ganz nett.

Deine Claudia Riegler

Immer noch schnell: Riegler.
Immer noch schnell: Riegler.(Bild: GEPA)

Liebes Christkind!

Mit dem neuen Stadion wurden wir schon reichlich beschenkt. Daher wünschen wir uns etwas für andere. Wir würden es wirklich super finden, wenn der Football-Verband seine Probleme endlich in den Griff bekommen könnte.

Deine Salzburg Ducks

Die Salzburg Ducks sind mit ihrem Ententeich sehr zufrieden.
Die Salzburg Ducks sind mit ihrem Ententeich sehr zufrieden.(Bild: Andreas Tröster)

Liebes Christkind!

Im Weihnachtsgeiste sind wir ja verbunden. Vielleicht kannst du ein gutes Wort bei Total Nonstop Action Wrestling für mich einlegen, damit ein Vertrag für mich unter dem Baum liegt.

Dein „Krampus“

Salzburgs Wrestling Krampus.
Salzburgs Wrestling Krampus.(Bild: zVg)

Liebes Christkind!

Die Basis dafür, dass ich auch bei den Olympischen Spielen 2026 nach einer Medaille greifen kann, muss ich selber legen. Bitte schau aber drauf, dass ich auch das nötige Glück habe. Wenn ich mir eine Farbe wünschen darf, dann ist es natürlich Gold. Silber habe ich nämlich bereits genug daheim.

Deine Mirjam Puchner

Hofft auf Olympia-Gold: Puchner.
Hofft auf Olympia-Gold: Puchner.(Bild: EPA/Guillaume Horcajuelo)

Liebes Christkind!

Du denkst vielleicht, dass ich mit 42 Jahren nicht mehr an dich glaube. Aber das stimmt nicht. Bitte schenk mir bei Olympia besonders schnelle Ski. Das mit dem Schießen regle ich dann hoffentlich selbst.

Dein Simon Eder

Am Schießstand stark: Eder.
Am Schießstand stark: Eder.(Bild: APA/AFP)
Liebes Christkind!

Breite bitte deine Flügerl auch über die vielen ehrenamtlichen Funktionäre aus, die es oft erst möglich machen, dass unser von der Politik gerne hinten angestellter Sport in dieser Form funktioniert.

Deine Sportredaktion der „Salzburg-Krone“

Salzburg

