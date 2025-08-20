„Von ESC-Träumereien schleunigst verabschieden“

„The loser‘s standing small“

„Von Beginn an war das Vorgehen von Bürgermeister Anzengruber chaotisch: Die ständige Selbstdarstellung, die fehlende Einbindung des Landes und das intransparente Vorgehen, das selbst im Gemeinderat nur eine hauchdünne Mehrheit ermöglicht hat, waren offenbar keine guten Visitenkarten für die Landeshauptstadt. Der Stadt bleibt damit wohl ein finanzielles Fiasko erspart. In einem Interview bezeichnete der Bürgermeister ,The winner takes it all‘ als Lieblingslied. Vielleicht hätte er besser zu Ende gehört – denn am Ende heißt es dort auch ,the loser‘s standing small‘. Genau das ist heute eingetreten“, so Markus Stoll vom „Neuen Innsbruck“.