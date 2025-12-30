Vorteilswelt
Im Westen von Ungarn

Österreicher wochenlang vermisst – Leiche gefunden

Burgenland
30.12.2025 06:00

Traurige Gewissheit für eine Familie im Burgenland. Nach wochenlanger Spurensuche wurde ein Österreicher – der auf mysteriöse Weise mit seinem Hund verschwunden war –  nun im Westen Ungarns tot aufgefunden ... 

0 Kommentare

Stefan L. war zuletzt am 5. Dezember in der ungarischen Grenzstadt Mosonmagyaróvár gesehen worden. Nach einem Familienbesuch verließ der 65-Jährige plötzlich das Haus, stieg mit seinem Hund in einen braunen Citroën Picasso mit ungarischem Kennzeichen – und verschwand spurlos. Seine Ehefrau schlug verzweifelt Alarm.

Nach einem Familienbesuch verließ der 65-Jährige das Haus, stieg mit seinem Hund in ein Auto – ...
Nach einem Familienbesuch verließ der 65-Jährige das Haus, stieg mit seinem Hund in ein Auto – und verschwand spurlos.(Bild: AFP/AFP (Symbolbild) ; Facebook/Eltűnt emberekért-megoszthatod ; KroneKreativ)

Leiche in abgelegenem Gebiet entdeckt
Am vergangenen Samstag dann die traurige Entdeckung: Jäger fanden die Leiche in einem abgelegenen Gebiet nahe dem Dorf Lébény, rund 20 Kilometer südlich von Mosonmagyaróvár, und alarmierten sofort die Behörden.

Besonders rätselhaft sind die Umstände, dass L. sich kaum im Nachbarland auskannte und weder Handy noch persönliche Gegenstände bei sich hatte. Auch sein Auto bleibt weiterhin verschwunden. Die örtliche Polizei ermittelt jedenfalls weiterhin in alle Richtungen.

Burgenland
FamilieHund
Loading
