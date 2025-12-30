Österreicher wochenlang vermisst – Leiche gefunden

Traurige Gewissheit für eine Familie im Burgenland. Nach wochenlanger Spurensuche wurde ein Österreicher – der auf mysteriöse Weise mit seinem Hund verschwunden war – nun im Westen Ungarns tot aufgefunden ...
Stefan L. war zuletzt am 5. Dezember in der ungarischen Grenzstadt Mosonmagyaróvár gesehen worden. Nach einem Familienbesuch verließ der 65-Jährige plötzlich das Haus, stieg mit seinem Hund in einen braunen Citroën Picasso mit ungarischem Kennzeichen – und verschwand spurlos. Seine Ehefrau schlug verzweifelt Alarm.
Leiche in abgelegenem Gebiet entdeckt
Am vergangenen Samstag dann die traurige Entdeckung: Jäger fanden die Leiche in einem abgelegenen Gebiet nahe dem Dorf Lébény, rund 20 Kilometer südlich von Mosonmagyaróvár, und alarmierten sofort die Behörden.
Besonders rätselhaft sind die Umstände, dass L. sich kaum im Nachbarland auskannte und weder Handy noch persönliche Gegenstände bei sich hatte. Auch sein Auto bleibt weiterhin verschwunden. Die örtliche Polizei ermittelt jedenfalls weiterhin in alle Richtungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.