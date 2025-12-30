Vorteilswelt
Hat er sich verpokert?

Überzogene Forderungen: Real Madrid nimmt Abstand

Fußball International
30.12.2025 07:25
Dayot Upamecano
Dayot Upamecano(Bild: AFP/APA/Karl-Josef HILDENBRAND)

Bayerns Abwehrspieler Dayot Upamecano wird voraussichtlich nicht zu Real Madrid wechseln. Die „Königlichen“ sehen aufgrund der überzogenen Forderungen des Franzosen von einem Transfer ab.

Hat sich „Upa” verpokert? Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern stocken und nun lässt ihn auch noch Real Madrid im Regen stehen. Laut „The Athletic“ halten die „Königlichen“ die finanziellen Forderungen von Upamecano für überzogen. Er soll ein Jahresgehalt von bis zu 18 Millionen Euro sowie eine Unterschriftsprämie von rund 20 Millionen Euro verlangen. Dieses Gesamtpaket sei für Real nicht verhältnismäßig, heißt es.

Ausstiegsklausel als Knackpunkt
Die Zeichen stehen offenbar auf eine Verlängerung beim FCB. Knackpunkt ist aktuell eine Ausstiegsklausel. Die Spielerseite pocht darauf, Upamecano bereits im ersten Jahr seines neuen Vertrags eine Wechseloption einzuräumen. Die geforderte Ablösesumme soll bei rund 65 Millionen Euro liegen. Hier hakt es bislang noch.

Neben Bayern scheint Paris Saint-Germain der einzige ernstzunehmende Interessent zu sein. Der französische Spitzenklub beschäftigt sich weiterhin mit dem 27-Jährigen. Aktuell deutet dennoch vieles darauf hin, dass Upamecano seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in München verlängert.

