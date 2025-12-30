Überzogene Forderungen: Real Madrid nimmt Abstand

Hat sich „Upa” verpokert? Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern stocken und nun lässt ihn auch noch Real Madrid im Regen stehen. Laut „The Athletic“ halten die „Königlichen“ die finanziellen Forderungen von Upamecano für überzogen. Er soll ein Jahresgehalt von bis zu 18 Millionen Euro sowie eine Unterschriftsprämie von rund 20 Millionen Euro verlangen. Dieses Gesamtpaket sei für Real nicht verhältnismäßig, heißt es.