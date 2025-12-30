Wirbel um blaues Polit-Feuerwerk rund um Silvester

Entscheidung in den nächsten Tagen

Die beiden Landtagsabgeordneten Christian Ries und Thomas Grandits sollen in der engeren Auswahl stehen. Eine definitive Entscheidung wird wohl in den nächsten Tagen fallen. Unterdessen tauchen auch immer mehr Gerüchte auf, warum Hofer als Klubchef hingeschmissen hat: Er soll durch Jägerbauer und Parteichef Alexander Petschnig unter Druck gesetzt worden sein.

Weiter Unruhe

Nach dem angekündigten (Teil-)Rückzug von Norbert Hofer aus der Politik herrscht weiterhin Unruhe in der burgenländischen FPÖ. Durch den Verbleib von Hofer als einfacher Landtagsabgeordneter sind Spekulationen, wer an seine Stelle nachrücken könnte, vorerst vom Tisch. Wer neuer FPÖ-Klubobmann wird, soll demnächst bei einer internen Sitzung entschieden werden. Hinter den Kulissen haben die mitunter heftigen Diskussionen schon längst begonnen. Spätestens nach dem 14. Jänner 2026 erwarten sich die Parteimitglieder und Sympathisanten eine klare Ansage von der blauen Führung.