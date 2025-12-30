Wechsel für WM-Einsätze? Topklub buhlt um ÖFB-Star

Kaum Startelf-Chancen bei Bröndby

Ein Tapetenwechsel käme für Gregoritsch zur rechten Zeit. Beim Bröndby IF stand der ÖFB-Teamspieler bislang nur viermal in der Startelf, meist musste er sich mit Kurzeinsätzen begnügen. Die Bilanz: drei Tore und ein Assist in 14 Pflichtspielen (426 Minuten). Mit Blick auf die WM 2026 ist regelmäßige Spielpraxis für den Stürmer besonders wichtig. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.