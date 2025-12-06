Vorteilswelt
Prozess in Wels

14-Jährige soll Schule mit Bombe gedroht haben

Oberösterreich
06.12.2025 15:00
Das Mädchen muss sich am Landesgericht in Wels verantworten.
Das Mädchen muss sich am Landesgericht in Wels verantworten.(Bild: Constantin Handl)

Am Dienstag wird eine zum Tatzeitpunkt 14-Jährige in Wels vor Gericht stehen. Sie soll eine Bombendrohung per E-Mail an eine von ihr besuchte Schule im Bezirk Urfahr-Umgebung versendet haben. Laut Strafantrag droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 2,5 Jahren.

Im Mai dieses Jahres habe die Angeklagte gemeinsam mit einer Bekannten ein Schreiben an die Schule formuliert. Im Namen des „Islamischen Staates“ sei angekündigt worden, dass am folgenden Tag um 11 Uhr eine Bombe explodieren werde.

Vorgeworfen werde ihr das Verbrechen des Widerstands gegen die Staatsgewalt, da sie versucht habe, Beamte – das Schulpersonal – an der Dienstausübung zu hindern und zu nötigen, wie ein Gerichtssprecher erklärte. Die anfangs beteiligte Bekannte sei bereits vom Versuch „strafrechtlich zurückgetreten“ und müsse sich daher nicht vor Gericht verantworten.

Ganze Serie von Drohungen
Seit Mai vergangenen Jahres sind in Österreich zahlreiche Bombendrohungen an Schulen, Bahnhöfen und anderen öffentlichen Einrichtungen eingegangen. Sie lösten teils großangelegte Polizeieinsätze und Evakuierungen aus. Ein Schweizer Staatsbürger war lange Zeit der einzige Verdächtige.

Lesen Sie auch:
Eine Drohserie hielt die Behörden vor rund einem Jahr monatelang auf Trab, wie etwa am Grazer ...
Teils Minderjährige
Bombendroher verschickten mehr als 300 Schreiben
25.11.2025

Ende November wurden aber auch vier teils minderjährige Verdächtige in Deutschland ausgeforscht und Razzien durchgeführt. Diese Gruppe soll mehr als 300 Drohschreiben in Österreich verschickt haben. Die Verdächtigen sind Teil der sogenannten Swatting-Szene, die sich in Online-Foren und Chats organisiert und durch bewusst falsche Notfälle auf größtmögliche mediale Aufmerksamkeit abzielt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

