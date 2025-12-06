Vorteilswelt
Fast 400 Anzeigen bei Schwerpunktkontrollen

Oberösterreich
06.12.2025 09:30
Im ganzen Land gab es Polizeikontrollen. (Symbolfoto9
Im ganzen Land gab es Polizeikontrollen. (Symbolfoto)(Bild: Andreas Tröster)

Weihnachtszeit ist Polizeikontrollen-Zeit! Und dennoch wurde die Exekutive in der Nacht auf Samstag wieder fündig. Bei Kontrollen im ganzen Land hagelte es fast 400 Anzeigen. Bei 3619 Alkovortests wurden vergleichsweise wenig „Sünder!“ gefunden – 34 hatten über 0,8 Promille.

Autofahrer, die durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigt waren und ihre Fahrzeuge in Betrieb nahmen, standen im Visier der Exekutive. Polizisten führten im gesamten Bundesland schwerpunktmäßige Kontrollen durch. Dabei kontrollierten sie rund 4800 Fahrzeuge und führten 3610 Alkovortest und 108 Alkomatuntersuchungen durch.

13 Lenker ohne Schein
34 Fahrzeuglenker überschritten den Wert von 0,8 Promille und 35 weitere zumindest den Wert von 0,5 Promille. Dazu kamen 15 Fahrzeuglenker, die durch Suchtgift beeinträchtigt waren. 13 Lenker wurden erwischt, weil sie ohne Lenkberechtigung ihr Fahrzeug in Betrieb genommen hatten. Wegen weiterer Delikte erstatteten die Polizisten 394 Anzeigen und stellten 259 Organstrafverfügungen aus.

