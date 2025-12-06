Neues Angebot: Was sich in Postämtern 2026 ändert

„Wir wollen mehr sein als nur eine starke Post“, sagt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG, im Gespräch mit der „Krone“. Mittels Expansion und neuen Dienstleistungen will er den Umsatz bis 2030 von drei auf vier Milliarden Euro stark steigern und erklärt, wie das gelingen soll.
„Krone“: Sie sind jetzt seit einem Jahr Vorstandschef der Österreichischen Post AG – welche Ziele haben Sie sich gesteckt?
Walter Oblin: Gemeinsam mit den Führungskräften der Post haben wir eine Wachstumsstrategie entwickelt, um den Umsatz bis 2030 von drei auf vier Milliarden Euro zu steigern.
Wie soll das gelingen?
Ziel ist es, in Österreich mit neuen Dienstleistungen zu expandieren, denn wir wollen mehr sein als nur eine starke Post. Schließlich haben wir mit 1700 Filialen und Postpartnern ein dichtes Netz an Post-Geschäftsstellen, haben viel Kundenfrequenz und sind nahe an den Menschen.
