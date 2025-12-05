Notfallmedizin-Chef verlässt die Linzer Uni-Klinik

Es winkten 92.500 Euro Mindestgehalt als Uni-Professor

Nun kehrt er in die Schweiz zurück, wird ab Juli 2026 die Leitung der Klinik für Innere Medizin am Spital Zollikerberg übernehmen. „Eine Chance, die man nicht ausschlagen kann“, heißt es beim KUK. Allerdings wäre auch bei der Linzer Medizinuniversität ein interessanter Job ausgeschrieben gewesen: als Universitätsprofessor für Notfallmedizin. Die Frist lief am 15. Oktober ab. Offenbar zog dieser honorige Job mit einem Mindestgehalt von knapp 92.500 Euro weniger als die Stelle in der Schweiz.