Frau Nikolaus ist heuer mit Chauffeurin unterwegs

Volle weiße Bärte, eine Mitra, der Bischofsstab – der Nikolaus sieht heute aus wie damals. Mit einem kleinen Unterschied. Unter der Verkleidung des Heiligen stecken zwei Damen. Gertrud Scharinger versorgt heute den Kindergarten, den Hort und die Spielgruppe in Pasching mit Geschenken, Gerlinde Weinberger macht Hausbesuche. „Ich ziehe mich vor den Kindern an, die kleinen fürchten sich sonst. Denn der Nikolaus ist schon eine beeindruckende Gestalt“, sagt Frau Scharinger. Die den Kindern Bildern zeigt, eine Geschichte erzählt und jeden einzelnen segnet. Mandarinen, Äpfel, Nüsse, ein bisschen Schokolade. Mehr gibt’s nicht. Es steht der Heilige als Helfer in der Not im Vordergrund. Es kommt nicht aufs Schenken, sondern auf die Botschaft an. „Es ist trotzdem nicht mehr wie früher, wo die Kinder vom Nikolaus belehrt werden.“