Am Camping-Resort wird wieder einmal gerüttelt

Erst im Mai wurde in Hinterstoder das neun Millionen Euro teure Campingresort eröffnet. Nun wird über den Abriss spekuliert. Auf Antrag des Landesverwaltungsgerichts muss der Verfassungsgerichtshof über die Gesetzeswidrigkeit des Bebauungs- und Flächenwidmungsplans entscheiden.
Der Tag der Wahrheit für das Campingresort in Hinterstoder in Oberösterreich rückt näher. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) berät auf Ansuchen des Landesverwaltungsgerichts zur Aufhebung des örtlichen Entwicklungskonzepts der Gemeinde Hinterstoder, des Flächenwidmungsplans und des Bebauungsplans für das neun Millionen Euro teure Tourismusprojekt auf dem Areal der ehemaligen „Peham-Villa“.
Lange Geschichte
Es ist nicht das erste Mal, dass der im Mai dieses Jahres eröffnete Campingplatz am Ortsrand hinterfragt und sogar über den Abriss spekuliert wird.
„Bereits 2023 hatte der Verfassungsgerichtshof die damalige Widmung für gesetzeswidrig erklärt. Anstatt die Konsequenzen zu ziehen und einen Baustopp zu veranlassen, setzte die Gemeinde Hinterstoder neue Verordnungen auf. Das Projekt wurde weitergebaut, obwohl es zu dem Zeitpunkt keine rechtskräftige Widmung gab“, kritisiert Grünen-Landesrat Stefan Kaineder. Das Grundstück wurde zuletzt erneut als „Sondergebiet – Tourismusbetrieb“ gewidmet, um die Errichtung des Campingresorts zu ermöglichen.
Ich bin gelassen. Wir haben die Widmung von der Aufsichtsbehörde auf Herz und Nieren prüfen lassen.
Klaus Aitzetmüller, Bürgermeister in Hinterstoder
Laut Kaineder ist auch das Landesverwaltungsgericht von der Gesetzeswidrigkeit überzeugt. Er verweist auf den Antrag an den VfGH, wo es heißt: „Für diese Sonderwidmung gibt es nach wie vor keine sachliche Begründung. Sie verstößt daher weiterhin gegen die Vorgaben des oberösterreichischen Raumordnungsgesetzes.“
Gemeindeanwalt Bernhard Lindner und Bürgermeister Klaus Aitzetmüller (VP) sind vom Gegenteil überzeugt: „Das Landesverwaltungsgericht muss aus formalen Gründen so scharf formulieren. Die Gemeinde hat intensive Grundlagenforschung betrieben“, stellt Lindner klar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.