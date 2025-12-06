Am Camping-Resort wird wieder einmal gerüttelt

„Bereits 2023 hatte der Verfassungsgerichtshof die damalige Widmung für gesetzeswidrig erklärt. Anstatt die Konsequenzen zu ziehen und einen Baustopp zu veranlassen, setzte die Gemeinde Hinterstoder neue Verordnungen auf. Das Projekt wurde weitergebaut, obwohl es zu dem Zeitpunkt keine rechtskräftige Widmung gab“, kritisiert Grünen-Landesrat Stefan Kaineder. Das Grundstück wurde zuletzt erneut als „Sondergebiet – Tourismusbetrieb“ gewidmet, um die Errichtung des Campingresorts zu ermöglichen.