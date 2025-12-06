Auto überschlug sich auf der A1 gleich mehrmals

Spektakulärer Unfall auf der Westautobahn im Gemeindegebiet von St. Georgen (Oberösterreich). Ein Pkw-Lenker geriet auf die Leitplanke, sein Skoda hob ab und überschlug sich mehrmals. Denn krachte auch noch ein anderer Lenker in das Unfallauto.
Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte eine 27-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung gegen 23.10 Uhr mit ihrem Auto mit der Betonmittelleitschiene. Daraufhin überschlug sie sich mehrfach und kam am Dach zum Stillstand. Die Lenkerin erlitt dabei schwere Verletzungen.
Kind blieb unverletzt
Ihr dreijähriges Kind, das sich auf dem Beifahrersitz befand, blieb glücklicherweise unverletzt und konnte von Ersthelfern aus dem Wagen befreit werden. Ein nachkommender 36-jähriger Fahrzeuglenker aus Wien konnte den Zusammenprall mit dem Unfallfahrzeug nicht mehr verhindern und kollidierte mit diesem. Die drei Insassen erlitten leichte Verletzungen.
Drei Rettungsfahrzeuge und zwei Notärzte versorgten die Verletzten an der Unfallstelle. Sie wurden in Krankenhäuser in Vöcklabruck und Salzburg eingeliefert.
