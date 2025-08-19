„Fischl-Flitzer“ von Fremden ins Spital geprügelt

Peter Kilzer befreit seit Jahren als „Fischl-Flitzer“ die Klagenfurter Siedlung von Müll. Am Montag geriet er jedoch ins Visier eines brutalen Angreifers!
Eine brutale Attacke ereignete sich am Montag in der Klagenfurter Fischlsiedlung, in der Peter Kilzer seit Jahren ehrenamtlich weggeworfenen Müll einsammelt und so als beliebter „Fischl-Flitzer“ für Ordnung sorgt.
„Plötzlich kam jemand in der Nähe des City-Cafés auf mich zu, hat mich angeschnauzt und mir zwei heftige Faustschläge verpasst“, schildert der 71-Jährige. „Mit meinem Müll-Greifer versuchte ich noch, die Attacken so gut es geht abzuwehren. Dann entriss er mir auch den Greifer und schlug mir damit mit voller Wucht auf den Kopf.“
Täter wohnt in städtischer Wohnung
Kilzer brach zusammen und wurde ins Klinikum gebracht. Nun ist er wieder zu Hause, hat aber noch heftige Schmerzen: „Es gibt Zeugen, die alles gesehen haben. Die Polizei wurde verständigt“, sagt Kilzer, der den Täter sogar kennt. „Er ist erst kürzlich in der Gemeindewohnung eingezogen.“
Auch die Stadt reagierte daher rasch: „Der Angreifer verliert nun die städtische Wohnung, wird rausgeschmissen. Wir haben die Sache geprüft“, so der Klagenfurter Wohnungsreferent Patrick Jonke. Die Kündigung wurde noch am Dienstag geschrieben.
Alle Bewohner schätzen die Tätigkeiten von Peter Kilzer sehr. „Gewalt hat in Klagenfurt keinen Platz.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.