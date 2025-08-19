„Fischl-Flitzer“ von Fremden ins Spital geprügelt

Auch die Stadt reagierte daher rasch: „Der Angreifer verliert nun die städtische Wohnung, wird rausgeschmissen. Wir haben die Sache geprüft“, so der Klagenfurter Wohnungsreferent Patrick Jonke. Die Kündigung wurde noch am Dienstag geschrieben.

Alle Bewohner schätzen die Tätigkeiten von Peter Kilzer sehr. „Gewalt hat in Klagenfurt keinen Platz.“