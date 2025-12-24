Mögen sie uralt werden im Aiderbichl-Tierparadies

Glückliche Tiere

Das Herz geht einem auf beim Anblick der sichtlich glücklichen Tiere, die hier unter liebevoller Obhut des Aiderbichl-Teams wohlbehütet wie artgerecht leben. Und wie auf Befehl streckt eine mächtige Sau Markus Leitner ihren Rüssel entgegen, der das Borstentier, mit dem der Mensch soviel Schindluder treibt, liebevoll krault. Im Wortsinn Schwein gehabt, haben derzeit mehr als 9000 Tiere in Not, die Aiderbichl als eine der wichtigsten Tierschutzorganisationen Europas auf einem von rund 30 Gnadenhöfen in sechs Ländern betreut – nun auch die Damhirsche vom Wörthersee. „Sie haben die Übersiedelung sehr gut überstanden“, betont Leitner, während der prächtige „Hermes“ aus seiner Hand frisst. „Jetzt haben wir einen zweiten weißen Hirsch“, sagt er und zeigt auf die fünf entspannten Neuankömmlinge.