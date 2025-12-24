Beim Fahren eingeschlafen: Pkw blockierte Kreuzung

Mehrere alkoholisierte Fahrer waren in der Nacht auf den 24. Dezember in Kärnten unterwegs. In Villach beschädigte ein 22-Jähriger das Fahrzeug seines Chefs. In St. Veit schlief ein betrunkener Lenker mit laufendem Motor in seinem Pkw, und in Krumpendorf landete ein 26-Jähriger im Straßengraben.
Das bevorstehende Weihnachtsfest feierten einige Kärntner offenbar schon etwas verfrüht und stiegen betrunken in ihr Fahrzeug. Am Dienstag beschädigte ein 22-Jähriger das Auto seines Arbeitgebers. Der offensichtlich aggressive und alkoholisierte junge Mann stellte sein Fahrzeug ab, stieg aus und schlug auf den Pkw seines Chefs ein, bevor er flüchtete.
„Der Mann konnte von der eintreffenden Polizeistreife zunächst nicht mehr angetroffen werden. Kurze Zeit später konnte er jedoch ausgeforscht und an seiner Wohnadresse angetroffen werden“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Dem 22-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Die Höhe des Schadens am Fahrzeug seines Arbeitgebers ist derzeit nicht bekannt.
Auto landete im Straßengraben
Ein paar Stunden später, um 2.15 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger von Pörtschach nach Klagenfurt. In Krumpendorf kam der Lenker aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und landete im Straßengraben. „Bei der Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife konnten beim 26-Jährigen eindeutige Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt werden“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Ein Alkotest bestätigte eine schwere Alkoholisierung, der Führerschein wurde dem Mann daraufhin abgenommen.
Führerschein wurde bereits entzogen
In St. Veit an der Glan wurden Beamte zu einem Einsatz im Stadtgebiet gerufen, da ein Fahrzeug mit laufendem Motor an einer Kreuzung stand. Vor Ort trafen die Polizisten einen 32-jährigen Klagenfurter an, der in seinem Auto schlief.
Nach mehreren Versuchen, den Mann durch Klopfen und Zurufen zu wecken, gelang es den Beamten schließlich, ihn aufzuwecken. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Den Führerschein konnten die Polizisten allerdings nicht abnehmen, da dieser dem 32-Jährigen bereits entzogen worden war. Der Mann wird mehrfach angezeigt.
