Beim Fahren eingeschlafen: Pkw blockierte Kreuzung

Auto landete im Straßengraben

Ein paar Stunden später, um 2.15 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger von Pörtschach nach Klagenfurt. In Krumpendorf kam der Lenker aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und landete im Straßengraben. „Bei der Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife konnten beim 26-Jährigen eindeutige Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt werden“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Ein Alkotest bestätigte eine schwere Alkoholisierung, der Führerschein wurde dem Mann daraufhin abgenommen.