Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei laufendem Motor

Beim Fahren eingeschlafen: Pkw blockierte Kreuzung

Kärnten
24.12.2025 11:27
Mehrere Alkolenker waren in Kärnten unterwegs.
Mehrere Alkolenker waren in Kärnten unterwegs.(Bild: P. Huber)

Mehrere alkoholisierte Fahrer waren in der Nacht auf den 24. Dezember in Kärnten unterwegs. In Villach beschädigte ein 22-Jähriger das Fahrzeug seines Chefs. In St. Veit schlief ein betrunkener Lenker mit laufendem Motor in seinem Pkw, und in Krumpendorf landete ein 26-Jähriger im Straßengraben.

0 Kommentare

Das bevorstehende Weihnachtsfest feierten einige Kärntner offenbar schon etwas verfrüht und stiegen betrunken in ihr Fahrzeug. Am Dienstag beschädigte ein 22-Jähriger das Auto seines Arbeitgebers. Der offensichtlich aggressive und alkoholisierte junge Mann stellte sein Fahrzeug ab, stieg aus und schlug auf den Pkw seines Chefs ein, bevor er flüchtete.

„Der Mann konnte von der eintreffenden Polizeistreife zunächst nicht mehr angetroffen werden. Kurze Zeit später konnte er jedoch ausgeforscht und an seiner Wohnadresse angetroffen werden“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Dem 22-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Die Höhe des Schadens am Fahrzeug seines Arbeitgebers ist derzeit nicht bekannt.

Auto landete im Straßengraben
Ein paar Stunden später, um 2.15 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger von Pörtschach nach Klagenfurt. In Krumpendorf kam der Lenker aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und landete im Straßengraben. „Bei der Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife konnten beim 26-Jährigen eindeutige Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt werden“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Ein Alkotest bestätigte eine schwere Alkoholisierung, der Führerschein wurde dem Mann daraufhin abgenommen.

Lesen Sie auch:
Die Polizei konnte die Raser schlussendlich stoppen. (Symbolbild) 
Führerscheinabnahme
Burschen lieferten sich mit 220 km/h Rennen auf A2
24.12.2025
Im Feiertags-Dienst
Streife zu Weihnachten: „Kollegen sind Familie“
24.12.2025

Führerschein wurde bereits entzogen
In St. Veit an der Glan wurden Beamte zu einem Einsatz im Stadtgebiet gerufen, da ein Fahrzeug mit laufendem Motor an einer Kreuzung stand. Vor Ort trafen die Polizisten einen 32-jährigen Klagenfurter an, der in seinem Auto schlief.

Nach mehreren Versuchen, den Mann durch Klopfen und Zurufen zu wecken, gelang es den Beamten schließlich, ihn aufzuwecken. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Den Führerschein konnten die Polizisten allerdings nicht abnehmen, da dieser dem 32-Jährigen bereits entzogen worden war. Der Mann wird mehrfach angezeigt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
137.532 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
131.666 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
102.548 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Kärnten
Traum Beauty-Branche
Unternehmerin: „Sie sagten, ich werde scheitern!“
Bei laufendem Motor
Beim Fahren eingeschlafen: Pkw blockierte Kreuzung
Weihnachten in Kärnten
Stephanie Graf: „Tennis ist der schönere Sport!“
Führerscheinabnahme
Burschen lieferten sich mit 220 km/h Rennen auf A2
Fünf Hirsche gerettet
Mögen sie uralt werden im Aiderbichl-Tierparadies
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf