Stephanie Graf: „Tennis ist der schönere Sport!“

„Sie haben ein Talent für die Leichtathletik, aber ich habe sie auf Tennis umgeleitet. Das ist ein schönerer Sport. Da hat man ein Vereinsleben, ist nicht alleine“, meint Graf, deren Sohn Lorenz bei ihrer Mama lebt. „Er hält sie auf Trab, deswegen sieht sie noch so jung aus.“ Doch die 73-jährige Rita hält sich auch selbst fit. Im Frühjahr gewann sie im Tennis in ihrer Altersklasse die Alpe-Adria-Senior-Trophy!