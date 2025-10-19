Kinder werden vom System vernachlässigt

Dazu entstünden ohne Behandlung Angststörungen oder Depressionen. Diese können ein Leben lang Auswirkungen auf den Bildungsweg und die Arbeitswelt haben. Sie fordert: „Die Ressourcen, die es gibt, sollen schnell gut ausgebaut und unterstützt werden. Auch personell muss man aufstocken. Es braucht auch mehr Standorte.“ Tatsächlich sollen bis 2030 mehr Standorte kommen. Aber was passiert in der derzeitigen Notlage?