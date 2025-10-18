Naturfreunde bestätigen Präsidium und Vorstand

Einstimmige Ergebnisse brachte die 27. Landeskonferenz der Naturfreunde Salzburg. Sophia Burtscher wurde als Landesvorsitzende bestätigt. Generell soll der Fokus in den kommenden drei Jahren noch stärker auf den Naturschutz und die Entwicklung der eigenen Hütten gelegt werden.
Burtscher startet damit bereits in ihre vierte Periode als Vorsitzende der Landesorganisation. Zur Wahl standen neben ihr noch 15 weitere Mitglieder für diese Funktion. 18 weitere waren für den Landesvorstand wählbar.
In Salzburg haben die Naturfreunde knapp 8000 Mitglieder in 24 Ortsgruppen. Neben Schutzhütten kümmern sie sich auch ehrenamtlich um Wanderwege und bieten unter anderem Sport- und Freizeitkurse an.
