„Es ist alles angerichtet für ein richtiges Fest!“

Zu einer Weltpremiere kommt es am Sonntag im Münchner Olympiapark, wo sich die besten Biathleten der Welt ein Stelldichein geben. Je 60 Damen und Herren stellen sich der Herausforderung im Herzen der bayrischen Landeshauptstadt und bestreiten vor Tausenden Zuschauern einen Super-Sprint auf Rollern.