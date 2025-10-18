Austria Salzburg: Geschenke zum Gegner-Geburtstag

Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte der ehemalige Teamkollege für die Entscheidung. Für den mittlerweile 27-Jährigen war es der erste Doppelpack seit viereinhalb Jahren. Die Gäste, bei denen Benedikt Huber zu seinem Pflichtspieldebüt kam, zeigten nur durch Stürmer Daniel Bares mit einem Stangenschuss auf. Den 4:0-Schlusspunkt zum insgesamt völlig ungefährdeten Heimsieg der Admira setzte Justin Forst. Für die Violetten war es die höchste Niederlage der Saison. „Wir hatten nicht die nötige Bereitschaft für dieses Spiel“, resümierte Trainer Christian Schaider.

Platz zehn nach zehntem Spieltag

Nach dem zehnten Spieltag liegt Austria Salzburg auf dem zehnten Platz. Die Admira bleibt in der 2. Liga weiter ungeschlagen, hat aber weiterhin acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer St. Pölten.