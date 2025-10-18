Debütant traf bei Sieg für Torgala-Spezialisten

Eigentlich war’s erst der vierte Saisonsieg für Anif. Der fiel aber wie die vorherigen (3:0, 9:1, 6:0) standesgemäß aus. Nach dem 5:2 in Hallwang stellte sich die Frage: Können die Eder-Boys nur hoch gewinnen? „Das ist wohl ein Zeichen unserer jugendlichen Situation. Wenn die Jungs ins Laufen kommen, dann richtig“, erklärte Trainer Thomas Eder. Besonders schön: Nach Schambeinentzündung gab Neuzugang und Ex-FC Pinzgau-Spieler Raphael Streitwieser endlich sein Debüt – und traf zum Endstand. „Das tut sehr gut. Er kann uns in der Offensive sicher eine gewisse Unberechenbarkeit verleihen“, meinte Eder. Die war aber auch so diesmal gegeben, weil sich mit Erdogan, Erlacher, Reisinger und Hausbacher neben dem Rückkehrer vier verschiedene Schützen in die Liste eintrugen.