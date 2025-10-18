Vorteilswelt
Triathlet Lukas Pertl

Mit Feuerwerk die „beste Saison“ beendet

Salzburg
18.10.2025 12:59
Beim Triathlon in China wurde Lukas Pertl ordentlich nass.
Beim Triathlon in China wurde Lukas Pertl ordentlich nass.

Zum Saisonabschluss raste Triathlet Lukas Pertl in China aufs Podium. Der Salzburger krönte damit eine sehr starke Saison. Gefeiert wurde wie gewohnt mit viel Tamtam. Beflügelt hat ihn heuer vor allem eine Sache.

Der dritte Rang von Triathlet Lukas Pertl beim Asien-Cup in Chongqing (Chn) wurde gebührend gefeiert. „Podiumfeiern in China sind immer speziell, die machen immer ein großes Tamtam mit Feuerwerk. Es macht immer Spaß, wenn man dort am Podest sein darf“, freute sich der 30-Jährige, der bis zum Schluss um den Sieg mitkämpfte, sich dann aber einem Chinesen und einem Russen geschlagen geben musste. „Es war ein richtig guter Bewerb, ein ziemlich geiler Tag.“

Dadurch knackt der Pongauer noch die Top 75 in der Weltrangliste, ist nach seiner „besten Saison, die ich je gehabt habe“ hinter Tjebbe Kaindl zweitbester österreichischer Athlet.

(Bild: Privat)
(Bild: Privat)

Einer der Erfolgsfaktoren war die Geburt seines Kindes im Frühjahr. „Ich sage immer mit einem Lächeln: Die Geburt war schon sehr beflügelnd, weil man sieht, was ein Mensch leisten kann. Da geht es auch viel um Schmerztoleranz, um sich im Kopf zu überwinden“, erklärt Pertl.


Seekirchens Neumayer stammt aus dem eigenen Nachwuchs.
Finanzen im Unterhaus
„Vereine dürfen nicht von Sponsoren abhängig sein“
17.10.2025
Wegen Umbaumaßnahmen
Bulls tauschen mit Achtelfinal-Gegner Heimrecht
17.10.2025
3:4-Overtimepleite
Eisbullen fielen bei Drachen in alte Muster zurück
17.10.2025

Nach dem Stockerlplatz in China geht es nach Hause zu Frau Lea und Tochter Ella. „Ich war im Herbst sehr viel unterwegs. Jetzt gibt es eigentlich nichts Schöneres, als dass ich heim kann zu meiner Familie.“ Auf eine dreiwöchige Pause folgt dann im November für Pertl wieder die Polizeischule.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Salzburg

Folgen Sie uns auf