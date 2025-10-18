Mit Feuerwerk die „beste Saison“ beendet

Der dritte Rang von Triathlet Lukas Pertl beim Asien-Cup in Chongqing (Chn) wurde gebührend gefeiert. „Podiumfeiern in China sind immer speziell, die machen immer ein großes Tamtam mit Feuerwerk. Es macht immer Spaß, wenn man dort am Podest sein darf“, freute sich der 30-Jährige, der bis zum Schluss um den Sieg mitkämpfte, sich dann aber einem Chinesen und einem Russen geschlagen geben musste. „Es war ein richtig guter Bewerb, ein ziemlich geiler Tag.“