Atemschutztrupps kämpfen für ihre Auszeichnungen

Bereits am frühen Samstagmorgen starteten die Feuerwehrleute in Salzburg in ihre Atemschutzleistungsprüfung für den Herbst 2025. Dabei geht es für die Teilnehmer gleich durch mehrere Stationen, die echten Einsätzen täuschend ähnlich nachempfunden sind. Und auch Theorie steht auf dem Programm.
Mit insgesamt 27 Bewertern stellt die Feuerwehr sicher, dass bei den Prüfungen kein Detail übersehen wird. Unter der Leitung von Hannes Pfeifenberger kämpfen seit sieben Uhr früh Atemschutztrupps aus dem ganzen Bundesland um ihre Leistungsabzeichen in Bronze, Silber oder Gold.
Neben einem Fragenkatalog und der Gerätekunde geht es auch um das Vorbereiten, korrekte Anlegen und Reinigen der Ausrüstung. Natürlich stehen auch die Menschenrettung und Brandbekämpfung auf dem Stundenplan.
Erwartet werden heute insgesamt 50 Atemschutztrupps aus ganz Salzburg. Die Atemschutzleistungsprüfungen finden immer im Frühling und im Herbst statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.