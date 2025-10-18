Atemschutztrupps kämpfen für ihre Auszeichnungen

Bereits am frühen Samstagmorgen starteten die Feuerwehrleute in Salzburg in ihre Atemschutzleistungsprüfung für den Herbst 2025. Dabei geht es für die Teilnehmer gleich durch mehrere Stationen, die echten Einsätzen täuschend ähnlich nachempfunden sind. Und auch Theorie steht auf dem Programm.