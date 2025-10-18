Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leistungsprüfung

Atemschutztrupps kämpfen für ihre Auszeichnungen

Salzburg
18.10.2025 17:30
Die Menschenrettung ist einer der vielen Punkte der Leistungsprüfung.
Die Menschenrettung ist einer der vielen Punkte der Leistungsprüfung.(Bild: LFV Salzburg)

Bereits am frühen Samstagmorgen starteten die Feuerwehrleute in Salzburg in ihre Atemschutzleistungsprüfung für den Herbst 2025. Dabei geht es für die Teilnehmer gleich durch mehrere Stationen, die echten Einsätzen täuschend ähnlich nachempfunden sind. Und auch Theorie steht auf dem Programm.

0 Kommentare

Mit insgesamt 27 Bewertern stellt die Feuerwehr sicher, dass bei den Prüfungen kein Detail übersehen wird. Unter der Leitung von Hannes Pfeifenberger kämpfen seit sieben Uhr früh Atemschutztrupps aus dem ganzen Bundesland um ihre Leistungsabzeichen in Bronze, Silber oder Gold.

Insgesamt 27 Bewerter achten auf jedes Detail.
Insgesamt 27 Bewerter achten auf jedes Detail.(Bild: LFV Salzburg)

Neben einem Fragenkatalog und der Gerätekunde geht es auch um das Vorbereiten, korrekte Anlegen und Reinigen der Ausrüstung. Natürlich stehen auch die Menschenrettung und Brandbekämpfung auf dem Stundenplan.

Lesen Sie auch:
Im Juli kam es in Salzburg-Gnigl zu den tödlichen Schüssen auf den Einbrecher.
Wegen Mordverdachts
Tödliche Schüsse auf Einbrecher: Schütze verhaftet
17.10.2025
Waffennarren-Treffen
„Krieger“-Oberst war jahrelang im Krankenstand
17.10.2025
Eine Person verletzt
Zwei Autos kollidieren in Seekirchen
17.10.2025

Erwartet werden heute insgesamt 50 Atemschutztrupps aus ganz Salzburg. Die Atemschutzleistungsprüfungen finden immer im Frühling und im Herbst statt.  

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
97.335 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
96.126 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
84.899 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf