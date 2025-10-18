Salzburger Berghütten mit Gütesiegel ausgezeichnet

Die Rotgüldensee-Hütte in der Ankogelgruppe hat eine sehr einfache Technik. Der Stromanschluss kommt direkt vom Speichersee daneben und die Abwasser werden gleich doppelt gereinigt, bevor sie nach einer Prüfung in den Rotbüldenbach gelangen. Beheizt wird mittels Kachelofen und Küchenherd und auch die Speisekarte ist möglichst regional gestaltet.