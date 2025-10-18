Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tennengau und Lungau

Salzburger Berghütten mit Gütesiegel ausgezeichnet

Salzburg
18.10.2025 20:30
Eine der beiden Hütten befindet sich im Tennengebirge, die andere in der Ankogelgruppe.
Eine der beiden Hütten befindet sich im Tennengebirge, die andere in der Ankogelgruppe.(Bild: Siegfried Primehsnig)

Gleich zwei der vier neuen, strengen Umweltgütesiegel des Alpenvereins gehen nach Salzburg. Zu den Gewinnern zählen hier die Sölden-Hütte im Tennengebirge und die Rotgüldensee-Hütte in der Ankogelgruppe. Letztere wird allerdings – aufgrund der Nähe zum Nachbarbundesland – vom Alpenverein Graz betrieben.

0 Kommentare

Bereits seit mehr als 25 Jahren gibt es das „Umweltgütesiegel der Alpenvereine“. Dieses zeichnet Hütten in Österreich, Deutschland und Südtirol aus, die besonders auf einen umweltfreundlichen Betrieb setzen. Bei der Jahreshauptversammlung 2025 wurden am Samstag in Graz gleich zwei auf Salzburger Boden damit ausgezeichnet.

Im Tennengebirge trägt die Sölden-Hütte seit Samstag das Gütesiegel. Dort wird mittels selbst angebauten Kräutern und Gemüse und Produkten kleiner, regionaler Betriebe stark auf Regionalität gesetzt. Der Ökostrom kommt über einen Netzanschluss, das Abwasser wird ins Tal geleitet. Und um Wasser zu sparen, haben Hüttengäste eine Waschgelegenheit am Brunnen – anstatt einer Dusche.

Lesen Sie auch:
Franziska Zeitler von der Deutschen Raumfahrtgesellschaft DLR freut sich über die Ausstellung in ...
Neue Sonderausstellung
Die Raumfahrt brachte uns die Gleitsichtbrille
17.10.2025
Einsparungen bis 2030
Tourismus bekommt ab 2026 weniger neues Personal
18.10.2025

Die Rotgüldensee-Hütte in der Ankogelgruppe hat eine sehr einfache Technik. Der Stromanschluss kommt direkt vom Speichersee daneben und die Abwasser werden gleich doppelt gereinigt, bevor sie nach einer Prüfung in den Rotbüldenbach gelangen. Beheizt wird mittels Kachelofen und Küchenherd und auch die Speisekarte ist möglichst regional gestaltet. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
98.830 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
96.772 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
86.026 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf