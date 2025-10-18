Salzburger Berghütten mit Gütesiegel ausgezeichnet

Gleich zwei der vier neuen, strengen Umweltgütesiegel des Alpenvereins gehen nach Salzburg. Zu den Gewinnern zählen hier die Sölden-Hütte im Tennengebirge und die Rotgüldensee-Hütte in der Ankogelgruppe. Letztere wird allerdings – aufgrund der Nähe zum Nachbarbundesland – vom Alpenverein Graz betrieben.
Bereits seit mehr als 25 Jahren gibt es das „Umweltgütesiegel der Alpenvereine“. Dieses zeichnet Hütten in Österreich, Deutschland und Südtirol aus, die besonders auf einen umweltfreundlichen Betrieb setzen. Bei der Jahreshauptversammlung 2025 wurden am Samstag in Graz gleich zwei auf Salzburger Boden damit ausgezeichnet.
Im Tennengebirge trägt die Sölden-Hütte seit Samstag das Gütesiegel. Dort wird mittels selbst angebauten Kräutern und Gemüse und Produkten kleiner, regionaler Betriebe stark auf Regionalität gesetzt. Der Ökostrom kommt über einen Netzanschluss, das Abwasser wird ins Tal geleitet. Und um Wasser zu sparen, haben Hüttengäste eine Waschgelegenheit am Brunnen – anstatt einer Dusche.
Die Rotgüldensee-Hütte in der Ankogelgruppe hat eine sehr einfache Technik. Der Stromanschluss kommt direkt vom Speichersee daneben und die Abwasser werden gleich doppelt gereinigt, bevor sie nach einer Prüfung in den Rotbüldenbach gelangen. Beheizt wird mittels Kachelofen und Küchenherd und auch die Speisekarte ist möglichst regional gestaltet.
