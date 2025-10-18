Westligist Grünau hat das Siegen verlernt

Und wieder kein Sieg für Wals-Grünau! Die Flachgauer kamen am Samstag auch bei Westliga-Schlusslicht Kufstein nicht über eine Punkteteilung hinaus. Der letzte Dreier liegt somit schon mehr als einen Monat zurück.
Recht viel bitterer hätte es für Wals-Grünau bei Westliga-Kellerkind Kufstein nicht laufen können. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit kassierte die Knaus-Elf den 1:1-Ausgleich. Kadrija brachte zuvor die Flachgauer in Front. Die Grünauer warten damit schon seit sieben Ligapartien auf einen Sieg.
Ganz anders sieht die Welt in Seekirchen aus. Die Wallerseer drehten einen 0:1-Rückstand gegen Reichenau in einen 3:1-Sieg. „Insgesamt waren wir spielbestimmen. Wobei wir mit einem Stangenschuss schon auch Glück hatten“, meinte Trainer Mario Lapkalo nach der Partie.
Kuchl vor Liga-Hit gegen Innsbruck
Leader Wacker Innsbruck kann somit mindestens bis morgen den Atem der Lapkalo-Crew spüren, ist diese nur noch einen Zähler von den Tirolern, die heute (14) in Kuchl gastieren, entfernt. Die Tennengauer erwarten gegen den Ex-Bundesligisten knapp 400 Gästefans.
