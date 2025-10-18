Westligist Grünau hat das Siegen verlernt

Recht viel bitterer hätte es für Wals-Grünau bei Westliga-Kellerkind Kufstein nicht laufen können. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit kassierte die Knaus-Elf den 1:1-Ausgleich. Kadrija brachte zuvor die Flachgauer in Front. Die Grünauer warten damit schon seit sieben Ligapartien auf einen Sieg.