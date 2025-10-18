Feuerwehr bekämpft Brand in privater Sauna

Feueralarm in einem Privathaus in Großgmain: Die Sauna geriet Samstagabend in Brand. Die örtliche Feuerwehr rückte aus und löschte.
Einsatzkräfte der Feuerwehr Großgmain wurden Samstagabend zu einem Brandherd gerufen. In der Staufenstraße brannte eine Sauna. Warum die Anlage genau Feuer fing, ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Besitzerin brachte ihre beiden Hunde noch rechtzeitig in Sicherheit. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an.
