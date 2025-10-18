Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großgmain

Feuerwehr bekämpft Brand in privater Sauna

Chronik
18.10.2025 18:31
Die Feuerwehr Großgmain im Einsatz
Die Feuerwehr Großgmain im Einsatz(Bild: Markus Tschepp)

Feueralarm in einem Privathaus in Großgmain: Die Sauna geriet Samstagabend in Brand. Die örtliche Feuerwehr rückte aus und löschte.

0 Kommentare

Einsatzkräfte der Feuerwehr Großgmain wurden Samstagabend zu einem Brandherd gerufen. In der Staufenstraße brannte eine Sauna. Warum die Anlage genau Feuer fing, ist derzeit noch nicht bekannt.

Löschangriff der Feuerwehr Großgmain
Löschangriff der Feuerwehr Großgmain(Bild: Markus Tschepp)

Die Besitzerin brachte ihre beiden Hunde noch rechtzeitig in Sicherheit. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg
Mehr Chronik
Großgmain
Feuerwehr bekämpft Brand in privater Sauna
Leistungsprüfung
Atemschutztrupps kämpfen für ihre Auszeichnungen
Krone Plus Logo
Einbrecher erschossen
Schwester des Schützen: „Wolfgang ist kein Mörder“
Online-Betrug
Abgezockt! Pongauerin verliert 25.000 Euro
Fahrer selbst befreit
Alkolenker überschlug sich mit Auto in Tamsweg
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine