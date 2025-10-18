„Der Schritt in die letzte Liga war unumgänglich“

Die Überraschung war groß, als Zell am See im Jahr 2020 von der Salzburger Liga freiwillig in die 2. Klasse Süd abstieg. Die Pinzgauer zählten nämlich zu den Top-Teams der Liga. „Das war natürlich keine einfache Zeit für unseren Verein“, erinnert sich Obmann-Stellvertreter Harald Crepaz. „Aber der Schritt zurück war unumgänglich und notwendig, denn der finanzielle Druck war enorm. Durch Corona sind die Tourismuszahlen bei uns in Zell eingebrochen und wir als Klub haben 60 Prozent unseres Budgets vom Tourismus erhalten, weil wir nicht so viel Industrie haben.“