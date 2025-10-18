Vorteilswelt
Nach Szypula-Schock

Zeller Eisbären verspielen Führung im eigenen Haus

Salzburg
18.10.2025 22:13
Musste im dritten Abschnitt drei Gegentore hinnehmen: Alexander Schmidt.
Musste im dritten Abschnitt drei Gegentore hinnehmen: Alexander Schmidt.(Bild: Tröster Andreas)

Das haben sich die Zeller Eisbären am Samstag sicher ganz anders vorgestellt. Erst mussten die Pinzgauer den Verletzungsschock von Rekordstürmer Ethan Szypula verarbeiten, dann verspielte man vor knapp 2000 Zuschauern eine Führung gegen den EC Bregenzerwald. Die Jungbullen holten indes binnen 48 Stunden sechs Zähler und haben die Tabellenführung im Visier.

Schlechte Nachrichten gab es für die Zeller Eisbären bereits vor der Alps Hockey League-Heimpartie gegen Bregenzerwald. Vorjahres-MVP Ethan Szypula verletzte sich unter der Woche in Sisak, wird ungefähr für zwei Monate ausfallen. „Das tut uns für ihn unfassbar leid. Er scheint heuer etwas Pech zu haben. Für uns ist es natürlich auch als Klub bitter, aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand“, sagte Eisbären-Boss Patrick Schwarz, der schon die zweite Verletzung in dieser Saison von seinem Rekordmann, der aus Ritten kam, hinnehmen muss.

Das tut uns für ihn unfassbar leid. Er scheint heuer etwas Pech zu haben. Für uns ist es natürlich auch als Klub bitter, aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand

Patrick SCHWARZ, Geschäftsführer Zeller Eisbären

Drei Gegentore im letzten Drittel ebnen Weg zur Niederlage
Gegen die „Wäldar“ mussten die Pinzgauer dann die nächste Watschen einstecken. Nach 1:0-Führung verlor der Meister am Ende noch mit 1:3, kassierte die dritte Niederlage im achten Ligaspiel. Anders die Situation bei den Jungbullen. Denn nur 24 Stunden nach dem 5:1-Sieg gegen Zell-Gegner Bregenzerwald legten die RB Juniors nach. In Sterzing gewann die Mannschaft von Cheftrainer Teemu Levijoki dank des Hattrick-Torschützen Maxim Eliseev mit 4:1. Nur Sisaks 5:4-Sieg bei Asiago verhinderte die Tabellenführung.

Salzburg

