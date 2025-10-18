Zeller Eisbären verspielen Führung im eigenen Haus

Schlechte Nachrichten gab es für die Zeller Eisbären bereits vor der Alps Hockey League-Heimpartie gegen Bregenzerwald. Vorjahres-MVP Ethan Szypula verletzte sich unter der Woche in Sisak, wird ungefähr für zwei Monate ausfallen. „Das tut uns für ihn unfassbar leid. Er scheint heuer etwas Pech zu haben. Für uns ist es natürlich auch als Klub bitter, aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand“, sagte Eisbären-Boss Patrick Schwarz, der schon die zweite Verletzung in dieser Saison von seinem Rekordmann, der aus Ritten kam, hinnehmen muss.