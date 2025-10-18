Lieferings Ungeschlagen-Serie endete beim FAC

Für Liefering endete die acht Spiele andauernde ungeschlagen Serie in der 2. Liga. In Runde eins setzte es ein 0:4 gegen Austria Lustenau. Beim FAC setzte es am Samstag nach zwei Elfmetern ein 0:2, vorne waren die Jungbullen (Schuster musste mit gesundheitlichen Problemen raus) zu harmlos.

„Es war nicht gut genug. Mit dem Ergebnis sind wir gut bedient. Es war definitiv keine gute Leistung“, sah Liefering-Trainer Daniel Beichler der Wahrheit ins Gesicht.