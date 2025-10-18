Lieferings Ungeschlagen-Serie endete beim FAC

Liefering hat beim FAC 2:0 verloren. Vorne zu harmlos, hinten zwei Elfmeter bekommen und damit nach Runde eins die zweite Saisonniederlage in der 2. Liga kassiert.
Für Liefering endete die acht Spiele andauernde ungeschlagen Serie in der 2. Liga. In Runde eins setzte es ein 0:4 gegen Austria Lustenau. Beim FAC setzte es am Samstag nach zwei Elfmetern ein 0:2, vorne waren die Jungbullen (Schuster musste mit gesundheitlichen Problemen raus) zu harmlos.
„Es war nicht gut genug. Mit dem Ergebnis sind wir gut bedient. Es war definitiv keine gute Leistung“, sah Liefering-Trainer Daniel Beichler der Wahrheit ins Gesicht.
Obwohl Torhüter Christian Zawieschitzky den ersten Elfer verursachte, war er der beste Mann bei Liefering, rettete mit mehreren Topparaden. „Das Ergebnis ist am Ende zu gering ausgefallen“, sagte Beichler.
