Klopp überraschte mit Besuch in Salzburg

Kein Geringerer als Jürgen Klopp schaute in Liefering vorbei, um sich ein Bild zu machen. Die Trainer-Legende, die seit Jahresbeginn als „Global Head of Soccer“ bei Red Bull ihre Brötchen verdient, verfolgte die Partien von einem Balkon aus gemeinsam mit Ex-Salzburg- und -Liefering-Co-Trainer Zsolt Löw sowie Salzburgs Kaderplaner Hansi Eder und Akademie-Chef Bernhard Seonbuchner.