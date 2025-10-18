Vorteilswelt
Trainer-Ikone

Klopp überraschte mit Besuch in Salzburg

Salzburg
18.10.2025 16:54
Hansi Eder, Bernhard Seonbuchner und Zsolt Löw im Gespräch mit Jürgen Klopp (v. li.).
Hansi Eder, Bernhard Seonbuchner und Zsolt Löw im Gespräch mit Jürgen Klopp (v. li.).(Bild: Tröster Andreas)

Überraschung in der Red Bull Akademie in Salzburg: Trainer-Ikone Jürgen Klopp, der als „Global Head of Soccer“ beim Milliardenkonzern tätig ist, stattete dem Nachwuchs der Bullen einen Besuch ab und sah der U15 und U18 genau auf die Beine.

Da staunten die Besucher nicht schlecht: Beim U15- und U18-Vergleich der Red Bull Akademie mit den Altersgenossen der Akademie Steiermark-Sturm Graz stand plötzlich eine Fußball-Ikone auf dem Balkon und machte sich ein Bild von den Nachwuchshoffnungen des einstigen Serienmeisters.

Klopp (3. v. li.) verfolgte das Spiel vom Akademie-Balkon aus.
Klopp (3. v. li.) verfolgte das Spiel vom Akademie-Balkon aus.(Bild: Tröster Andreas)

Kein Geringerer als Jürgen Klopp schaute in Liefering vorbei, um sich ein Bild zu machen. Die Trainer-Legende, die seit Jahresbeginn als „Global Head of Soccer“ bei Red Bull ihre Brötchen verdient, verfolgte die Partien von einem Balkon aus gemeinsam mit Ex-Salzburg- und -Liefering-Co-Trainer Zsolt Löw sowie Salzburgs Kaderplaner Hansi Eder und Akademie-Chef Bernhard Seonbuchner.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
