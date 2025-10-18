Klopp überraschte mit Besuch in Salzburg

Überraschung in der Red Bull Akademie in Salzburg: Trainer-Ikone Jürgen Klopp, der als „Global Head of Soccer“ beim Milliardenkonzern tätig ist, stattete dem Nachwuchs der Bullen einen Besuch ab und sah der U15 und U18 genau auf die Beine.
Da staunten die Besucher nicht schlecht: Beim U15- und U18-Vergleich der Red Bull Akademie mit den Altersgenossen der Akademie Steiermark-Sturm Graz stand plötzlich eine Fußball-Ikone auf dem Balkon und machte sich ein Bild von den Nachwuchshoffnungen des einstigen Serienmeisters.
Kein Geringerer als Jürgen Klopp schaute in Liefering vorbei, um sich ein Bild zu machen. Die Trainer-Legende, die seit Jahresbeginn als „Global Head of Soccer“ bei Red Bull ihre Brötchen verdient, verfolgte die Partien von einem Balkon aus gemeinsam mit Ex-Salzburg- und -Liefering-Co-Trainer Zsolt Löw sowie Salzburgs Kaderplaner Hansi Eder und Akademie-Chef Bernhard Seonbuchner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.