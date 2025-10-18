Diese Spieler müssen vom Schatten zurück ins Licht

Der FC Red Bull Salzburg kann in der laufenden Saison spielerisch viel zu selten überzeugen. Ein Grund dafür ist auch das Formtief, in dem sich der eine oder andere Kicker befindet. Ein prominenter Stargast soll die Bullen gegen Altach am Sonntag zusätzlich motivieren.
Blickt man auf die laufende Saison von Red Bull Salzburg, können nur wenige Spieler bisher voll überzeugen. Da wäre auf der einen Seite Tormann Alexander Schlager, der seine Mannschaft schon vor der einen oder anderen Niederlage bewahrt und zuletzt gegen Rapid (2:1) zwölf Paraden verzeichnet hat. Auf der anderen Seite zeigt Juwel Kerim Alajbegovic ein ums andere Mal, was in ihm steckt. Der 18-Jährige ist in der Offensive das Um und Auf beim amtierenden Vizemeister.
