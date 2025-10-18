Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

FC Red Bull Salzburg

Diese Spieler müssen vom Schatten zurück ins Licht

Salzburg
18.10.2025 18:30
Thomas Letsch hofft bei einigen seiner Spieler auf eine Leistungssteigerung.
Thomas Letsch hofft bei einigen seiner Spieler auf eine Leistungssteigerung.(Bild: Tröster Andreas)

Der FC Red Bull Salzburg kann in der laufenden Saison spielerisch viel zu selten überzeugen. Ein Grund dafür ist auch das Formtief, in dem sich der eine oder andere Kicker befindet. Ein prominenter Stargast soll die Bullen gegen Altach am Sonntag zusätzlich motivieren. 

0 Kommentare

Blickt man auf die laufende Saison von Red Bull Salzburg, können nur wenige Spieler bisher voll überzeugen. Da wäre auf der einen Seite Tormann Alexander Schlager, der seine Mannschaft schon vor der einen oder anderen Niederlage bewahrt und zuletzt gegen Rapid (2:1) zwölf Paraden verzeichnet hat. Auf der anderen Seite zeigt Juwel Kerim Alajbegovic ein ums andere Mal, was in ihm steckt. Der 18-Jährige ist in der Offensive das Um und Auf beim amtierenden Vizemeister. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
97.335 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
96.126 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
84.899 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf