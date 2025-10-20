Skilehrer wedeln in der größten Skihalle der Welt

Österreichischer Lehrplan in China

„Das Ziel ist, 300 Millionen Menschen auf Schnee zu bringen“, sagt Gerhard Sint, Obmann des SBSSV. Nach China wurde er unter anderem von SBSSV-Obmann-Stellvertreter Helmut Riedlsberger, Ausbildungsleiter Klaus Burgschwaiger und einem hochkarätigen Demoteam aus vier Skifahrern und vier Snowboardern begleitet. Das Team beeindruckte das Publikum mit einer Ski- und Snowboardshow. Mit mehreren Einheiten Probeunterricht weckte es die Lust weiterer Chinesen auf den Wintersport.