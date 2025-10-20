Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburg in China

Skilehrer wedeln in der größten Skihalle der Welt

Salzburg
20.10.2025 17:00
Hallen sei Dank: Skifahren wird in China immer beliebter
Hallen sei Dank: Skifahren wird in China immer beliebter(Bild: SBSSV)

Der Skisport erlebt in China seit Jahren einen Aufschwung. Salzburg spielt dabei eine zentrale Rolle. Heimische Ausbildner sind seit Jahren in Fernost unterwegs. Jetzt reisten sie zur Eröffnung der größten Skihalle der Welt.

0 Kommentare

Der Salzburger Berufsski- und Snowboardlehrer Verband (SBSSV) hat in den vergangenen Jahren mehr als 400 chinesische Ski- und Snowboardlehrer ausgebildet, die inzwischen in zahlreichen Skigebieten des Landes im Einsatz sind.

Der jüngste Höhepunkt war die feierliche Eröffnung der größten Skihalle der Welt in Shenzhen, bei der eine Delegation aus Salzburg vertreten war. Die Millionenmetropole, rund zwei Autostunden von Hongkong entfernt, beherbergt nun die größte Skihalle der Welt. Die Shenzhen Ice & Snow World verfügt über fünf Pisten. Die längste Abfahrt geht über 463 Meter.

Die heimische Delegation in der Skihalle.
Die heimische Delegation in der Skihalle.(Bild: SBSSV)
Die größte Indoor-Skihalle der Welt soll an einen Blauwal erinnern.
Die größte Indoor-Skihalle der Welt soll an einen Blauwal erinnern.(Bild: SBSSV)
Seit Jahren gibt es zwischen China und Salzburg eine Ski-Verbindung.
Seit Jahren gibt es zwischen China und Salzburg eine Ski-Verbindung.(Bild: SBSSV)

Österreichischer Lehrplan in China
„Das Ziel ist, 300 Millionen Menschen auf Schnee zu bringen“, sagt Gerhard Sint, Obmann des SBSSV. Nach China wurde er unter anderem von SBSSV-Obmann-Stellvertreter Helmut Riedlsberger, Ausbildungsleiter Klaus Burgschwaiger und einem hochkarätigen Demoteam aus vier Skifahrern und vier Snowboardern begleitet. Das Team beeindruckte das Publikum mit einer Ski- und Snowboardshow. Mit mehreren Einheiten Probeunterricht weckte es die Lust weiterer Chinesen auf den Wintersport.

Lesen Sie auch:
Salzburger Skilehrer bilden chinesische Skilehrer aus.
Krone Plus Logo
Skilehrer aus Salzburg
Skination China: Zwei Stäbchen, a gführiger Schnee
29.07.2025
Schramböck in Shanghai
Skilehrer für China und ein Panda für Schönbrunn
07.11.2018

Bereits seit über einem Jahrzehnt arbeitet der SBSSV mit chinesischen Anbietern und Agenturen zusammen. Mittlerweile ist der Verband mit eigenständigen Lehrerausbildungen nach österreichischem Skilehrplan in China beautftragt – inklusive Prüfungen und Zertifizierungen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
101.942 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
88.170 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
81.188 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf