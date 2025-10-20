Ehepaar rettete Betrunkenen aus eiskaltem Wasser

Ein Spaziergang wurde für ein Ehepaar aus dem Gasteiner Tal am Sonntagabend zum Rettungseinsatz. Gegen 18 Uhr entdeckten die 36- und 39-Jährigen in Bad Hofgastein einen 62-jährigen Pongauer, der schwankend am Gehweg entlangging. Als er Hilfe ablehnte und kurz darauf verschwand, suchten die beiden nach ihm – mit fatalem Verdacht.