Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sturz in Kirchbach

Ehepaar rettete Betrunkenen aus eiskaltem Wasser

Salzburg
20.10.2025 09:53
Im Gasteinertal flog der Mann betrunken in den Bach
Im Gasteinertal flog der Mann betrunken in den Bach(Bild: Gasteinertal Tourismus GmbH, skyblue, Marktl Photography)

Dramatische Szenen am Sonntagabend in Bad Hofgastein (Salzburg): Ein Ehepaar aus dem Gasteiner Tal zog einen 62-jährigen Pongauer aus dem Kirchbach, nachdem dieser dort ins Wasser gestürzt war. Der Mann war laut Polizei alkoholisiert – er hatte zuvor angebotene Hilfe abgelehnt.

0 Kommentare

Ein Spaziergang wurde für ein Ehepaar aus dem Gasteiner Tal am Sonntagabend zum Rettungseinsatz. Gegen 18 Uhr entdeckten die 36- und 39-Jährigen in Bad Hofgastein einen 62-jährigen Pongauer, der schwankend am Gehweg entlangging. Als er Hilfe ablehnte und kurz darauf verschwand, suchten die beiden nach ihm – mit fatalem Verdacht.

Lesen Sie auch:
Völlig verrückt: Ein Biker raste mit 132 km/h durchs Ortsgebiet (Symbolbild)
Bike ist weg!
Motorradfahrer mit 132 km/h im Ortsgebiet gestoppt
20.10.2025
Brand im Hinterwiestal
Traktor brannte in Hanglage vollständig aus
20.10.2025

Im Kirchbach fanden sie den Mann schließlich im Wasser liegen. Ohne zu zögern, sprangen sie hinunter, zogen ihn ans Ufer und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Polizei, Feuerwehr und Rettung waren rasch vor Ort. Der Verletzte wurde ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
91.731 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
84.527 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Heftige Vergewaltigungsserie in Wien aufgedeckt
75.971 mal gelesen
Der 19-Jährige wurde u.a. wegen Beitrags an mindestens 15 Vergewaltigungen verurteilt.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf