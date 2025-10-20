Ehepaar rettete Betrunkenen aus eiskaltem Wasser

Dramatische Szenen am Sonntagabend in Bad Hofgastein (Salzburg): Ein Ehepaar aus dem Gasteiner Tal zog einen 62-jährigen Pongauer aus dem Kirchbach, nachdem dieser dort ins Wasser gestürzt war. Der Mann war laut Polizei alkoholisiert – er hatte zuvor angebotene Hilfe abgelehnt.
Ein Spaziergang wurde für ein Ehepaar aus dem Gasteiner Tal am Sonntagabend zum Rettungseinsatz. Gegen 18 Uhr entdeckten die 36- und 39-Jährigen in Bad Hofgastein einen 62-jährigen Pongauer, der schwankend am Gehweg entlangging. Als er Hilfe ablehnte und kurz darauf verschwand, suchten die beiden nach ihm – mit fatalem Verdacht.
Im Kirchbach fanden sie den Mann schließlich im Wasser liegen. Ohne zu zögern, sprangen sie hinunter, zogen ihn ans Ufer und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Polizei, Feuerwehr und Rettung waren rasch vor Ort. Der Verletzte wurde ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.