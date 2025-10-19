Schützenfest war Brustlöser im Abstiegskampf

Tatsächlich legte Altenmarkt wie entfesselt los. Schon in der ersten Halbzeit dominierte das Team, ließ aber Top-Chancen liegen. „Wir hätten schon 3:0 führen müssen“, so Kiedl. „Aber das Wichtigste war, dass wir defensiv stabil blieben. Das 1:0 nach der Pause von Sahiti war dann der Brustlöser.“ Danach spielten sich die Pongauer in einen Rausch, nutzten ihre Chancen eiskalt und belohnten sich für Wochen des Pechs. Den Schlusspunkt zum 5:0 in der 86. Minute markierte erneut der Gastgeber-Topscorer Resan Sahiti mit seinem zweiten Tagestreffer.