Was passiert mit der AVA-Ruine am Hanuschplatz?

Ins Erdgeschoß kommen Geschäftsflächen. Spekuliert wurde schon über einen Peek&Cloppenburg-Flagshipstore, der nun aber nicht vorgesehen ist. „Die Flächen sind für kleinstrukturierten Handel ideal. Ansonsten hätte es einen noch größeren Umbau geben müssen“, so Kevin Meyer von Midstad bei einer Präsentation, wo sich auch Altstadt-Nachbarn informierten. Die Projektentwickler sprachen von einem „wahnsinnig attraktiven Standort“. Bis 2028 soll der Bau fertig sein.