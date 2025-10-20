Vorteilswelt
Hotelpartner jetzt fix

Was passiert mit der AVA-Ruine am Hanuschplatz?

Salzburg
20.10.2025 20:00
Der kompette AVA-Hof wird jetzt zur Baustelle.
Der kompette AVA-Hof wird jetzt zur Baustelle.(Bild: Markus Tschepp)

Die Bauarbeiten am Ferdinand-Hanuschplatz in Salzburg sind nach längeren Verzögerungen angelaufen. Der AVA-Hof bekommt ein neues Gesicht. Auch ein Partner für das Hotelprojekt steht jetzt fest. 

Nach langem Rätselraten und mehreren Eigentümerwechseln zuletzt zu Midstad (Immo-Gesellschaft des deutschen Modekonzerns Peek&Cloppenburg) bekommt der AVA-Hof am Hanuschplatz jetzt endlich ein neues Gesicht. Eine Gesamtfläche von 16.300 Quadratmetern wird saniert. Der Startschuss ist erfolgt. Wer sich hier ein mehrstöckiges Kaufhaus gewünscht hätte, wird enttäuscht. Es kommt ein Mix aus Büros, Wohnen, Geschäften und einem Hotel mit 119 Zimmern.

Luxus-Boutiquehotel „Kimpton“ zieht ein
Und dafür steht jetzt auch der Partner fest. Tristar Hotels wird Betreiber und verspricht unter der Marke Kimpton, die ursprünglich in den USA gegründet wurde, Boutique-Luxus. Dort, wo künftig Hotelgäste einziehen werden, laufen gerade noch die Abrissarbeiten.

Lesen Sie auch:
History in Salzburg
AVA-Hof: Von der Gstättn zum Stadt-Mittelpunkt
12.08.2019
Nutzungs-Mix
Umbau des ehemaligen AVA-Hofs beginnt im Oktober
25.09.2025

Ins Erdgeschoß kommen Geschäftsflächen. Spekuliert wurde schon über einen Peek&Cloppenburg-Flagshipstore, der nun aber nicht vorgesehen ist. „Die Flächen sind für kleinstrukturierten Handel ideal. Ansonsten hätte es einen noch größeren Umbau geben müssen“, so Kevin Meyer von Midstad bei einer Präsentation, wo sich auch Altstadt-Nachbarn informierten. Die Projektentwickler sprachen von einem „wahnsinnig attraktiven Standort“. Bis 2028 soll der Bau fertig sein.

Auch für die letzten verbliebenen Mieter wurde eine Lösung gefunden. Das Stammhaus der Sturmayr-Friseurstudios und eine Zahnarztordination werden in ein Ausweichquartier ziehen und dann wieder im AVA-Hof Platz haben.

Sabine Salzmann
Salzburg

Folgen Sie uns auf