Bike ist weg!

Motorradfahrer mit 132 km/h im Ortsgebiet gestoppt

Salzburg
20.10.2025 09:09
Völlig verrückt: Ein Biker raste mit 132 km/h durchs Ortsgebiet (Symbolbild)

Eine Polizeistreife zog im Bereich Niedernfritz einen Motorradfahrer aus dem Verkehr, der mit 132 km/h durch das Ortsgebiet raste. Erlaubt wären 50 km/h gewesen. Der Lenker aus dem Tennengau musste den Führerschein abgeben, sein Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt.

Mit 132 km/h durch ein 50er-Gebiet: Ein Motorradfahrer aus dem Tennengau übertrieb es am Wochenende auf der B99 im Bereich Niedernfritz. Eine Streife der Polizei Salzburg erfasste den Raser mit dem Lasermessgerät und stoppte ihn kurz darauf.

Der Mann musste seinen Führerschein sofort abgeben, sein Motorrad wurde vorläufig beschlagnahmt. Gegen den Lenker werden mehrere Anzeigen erstattet – die Weiterfahrt endete vorerst abrupt am Straßenrand.

