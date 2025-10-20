Disziplinarverfahren gegen Oberst (53) eingeleitet

Andere Dienstzuweisung

Bei dem Offizier handelt es sich um keinen Unbekannten. 2018 hatte er als Privatperson eine rassistische Rede bei einer Veranstaltung des Kameradschaftsbunds in Geretsberg gehalten. Das Verteidigungsministerium hatte seinerzeit Strafanzeige gestellt, das Verfahren wurde eingestellt, es folgte jedoch ein Disziplinarverfahren. „Im Zuge dessen hat er eine andere Dienstzuweisung erhalten“, so Bauer, der über den Ausgang des Verfahrens keine Auskunft geben darf. Auch an der Waffenübung nahm der Oberst des Generalstabes als Privatperson teil.