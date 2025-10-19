Gesundheit zum Bund? Eder wettert gegen Edtstadler

In der Vergangenheit kam es auch im Rahmen der Zentralisierung der Gesundheitskassa zu Streitigkeiten, wo in Wien regionale Besonderheiten und Bedürfnisse nicht anerkannt wurden. Das müsse Warnung genug sein, so Gegner. Zentralisierung und Zerschlagung der ÖGK zeige, was den Ländern drohe. Die Länder seien dann bestenfalls Befehlsempfänger, so Eder.