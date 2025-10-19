Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik nach Vorschlag

Gesundheit zum Bund? Eder wettert gegen Edtstadler

Salzburg
19.10.2025 21:30
Peter Eder, Co-Vorsitzender in der Salzburger SPÖ, hält von dem Vorschlag nichts.
Peter Eder, Co-Vorsitzender in der Salzburger SPÖ, hält von dem Vorschlag nichts.(Bild: AK Salzburg)

Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) ließ am Wochenende, wie berichtet, mit einem Vorschlag aufhorchen. Sie will die Kompetenzen für das Gesundheitswesen an den Bund abgeben. Die Salzburger SPÖ ist dagegen. 

0 Kommentare

Das Gesundheitswesen samt Spitäler soll zum Bund wandern, so Edtstadler. Dafür könnten die Länder künftig die Bildung komplett übernehmen, meint die Landeshauptfrau. 

Ihr Vorschlag erntet jetzt auch heftige Kritik. Die Salzburger SPÖ spricht sich vehement dagegen aus. „Gesundheit und Spitäler müssen in den Händen der Länder bleiben. Nur so ist eine flächendeckende Gesundheitsversorgung und Spitalsstruktur aufrechtzuerhalten“, so der Co-Vorsitzende Peter Eder.

Lesen Sie auch:
Fast zehn Millionen Euro werden bei Straßensanierungen heuer eingespart.
Wegen Budgetloch
So will Salzburg 70 Millionen Euro sparen
10.05.2025
Kompetenzverschiebung
Edtstadler: Bund soll sich um Spitäler kümmern
18.10.2025

In der Vergangenheit kam es auch im Rahmen der Zentralisierung der Gesundheitskassa zu Streitigkeiten, wo in Wien regionale Besonderheiten und Bedürfnisse nicht anerkannt wurden. Das müsse Warnung genug sein, so Gegner. Zentralisierung und Zerschlagung der ÖGK zeige, was den Ländern drohe. Die Länder seien dann bestenfalls Befehlsempfänger, so Eder. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
94.211 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
86.910 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
80.774 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf