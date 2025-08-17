Meister-Eisbären auch in der neuen Saison gefragt

Die Zeller Eisbären haben ihr erstes Testspiel gegen den Villacher SV 1:6 verloren. Das Zuschauerinteresse im Pinzgau war groß. Am Wochenende steigt in der Bergstadt das Red Bull Salute.
Zum Abschluss einer sehr intensiven ersten Trainingswoche bekamen die Zeller Eisbären am Sonntag noch mit dem Villacher SV ein Eishockeyliga-Team vorgesetzt. „Im ersten Drittel war vielleicht auch der Respekt zu groß, aber wir hätten schon auch unsere Chancen vorgefunden“, sah es EKZ-Trainer Marcel Rodman, der wie Goalie-Neuzugang Ali Schmidt auf seinen Ex-Verein traf. Der in der Folge noch zulegte und am Ende 6:1 gewann. „Wir haben noch genug Luft nach oben, aber ich bin mit dem ersten Spiel insgesamt zufrieden“, erklärte Rodman. Das mit knapp 1300 Zuschauern große Fan-Interesse bewies Geschäftsführer Patrick Schwarz gleich, dass der regierende Alps Hockey League-Meister auch in der neuen Saison sehr gefragt ist. Nach einem freien Montag geht es wieder Vollgas weiter, wartet Freitag in Bad Tölz der nächste Probegalopp.
Während in der Bergstadt das Red Bull Salute auf dem Plan steht. Zu dem die Münchener Eisbullen mit ihrer von Trainer Oliver David angeführten Ex-Salzburger-Phalanx mit zwei Testspiel-Niederlagen gegen SC Bern (1:2) und EV Zug (2:5) beim Schweizer Lehner Cup anreisen.
Testspiele: EK Zeller Eisbären – Villach 1:6 (0:2, 1:2, 0:2). EKZ-Tor: Reiner. Weiters: Graz – Adler Mannheim 2:5 (0:1, 2:2, 0:2), Bozen – Wipptal Broncos 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).
