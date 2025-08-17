Meister-Eisbären auch in der neuen Saison gefragt

Zum Abschluss einer sehr intensiven ersten Trainingswoche bekamen die Zeller Eisbären am Sonntag noch mit dem Villacher SV ein Eishockeyliga-Team vorgesetzt. „Im ersten Drittel war vielleicht auch der Respekt zu groß, aber wir hätten schon auch unsere Chancen vorgefunden“, sah es EKZ-Trainer Marcel Rodman, der wie Goalie-Neuzugang Ali Schmidt auf seinen Ex-Verein traf. Der in der Folge noch zulegte und am Ende 6:1 gewann. „Wir haben noch genug Luft nach oben, aber ich bin mit dem ersten Spiel insgesamt zufrieden“, erklärte Rodman. Das mit knapp 1300 Zuschauern große Fan-Interesse bewies Geschäftsführer Patrick Schwarz gleich, dass der regierende Alps Hockey League-Meister auch in der neuen Saison sehr gefragt ist. Nach einem freien Montag geht es wieder Vollgas weiter, wartet Freitag in Bad Tölz der nächste Probegalopp.