Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey

Meister-Eisbären auch in der neuen Saison gefragt

Salzburg
17.08.2025 22:30
Eisbären-Trainer Marcel Rodman.
Eisbären-Trainer Marcel Rodman.(Bild: Tröster Andreas)

Die Zeller Eisbären haben ihr erstes Testspiel gegen den Villacher SV 1:6 verloren. Das Zuschauerinteresse im Pinzgau war groß. Am Wochenende steigt in der Bergstadt das Red Bull Salute.

0 Kommentare

Zum Abschluss einer sehr intensiven ersten Trainingswoche bekamen die Zeller Eisbären am Sonntag noch mit dem Villacher SV ein Eishockeyliga-Team vorgesetzt. „Im ersten Drittel war vielleicht auch der Respekt zu groß, aber wir hätten schon auch unsere Chancen vorgefunden“, sah es EKZ-Trainer Marcel Rodman, der wie Goalie-Neuzugang Ali Schmidt auf seinen Ex-Verein traf. Der in der Folge noch zulegte und am Ende 6:1 gewann. „Wir haben noch genug Luft nach oben, aber ich bin mit dem ersten Spiel insgesamt zufrieden“, erklärte Rodman. Das mit knapp 1300 Zuschauern große Fan-Interesse bewies Geschäftsführer Patrick Schwarz gleich, dass der regierende Alps Hockey League-Meister auch in der neuen Saison sehr gefragt ist. Nach einem freien Montag geht es wieder Vollgas weiter, wartet Freitag in Bad Tölz der nächste Probegalopp.

Lesen Sie auch:
Flachberger (li.) und Prettner sammelten viele Eindrücke.
Krone Plus Logo
Segeln für Olympia
Boot und Partner vor Los Angeles getauscht
14.08.2025
1:2 n. V. gegen Kosice
Viveiros-Premiere endete mit einer Niederlage
16.08.2025

Während in der Bergstadt das Red Bull Salute auf dem Plan steht. Zu dem die Münchener Eisbullen mit ihrer von Trainer Oliver David angeführten Ex-Salzburger-Phalanx mit zwei Testspiel-Niederlagen gegen SC Bern (1:2) und EV Zug (2:5) beim Schweizer Lehner Cup anreisen.

Testspiele: EK Zeller Eisbären – Villach 1:6 (0:2, 1:2, 0:2). EKZ-Tor: Reiner. Weiters: Graz – Adler Mannheim 2:5 (0:1, 2:2, 0:2), Bozen – Wipptal Broncos 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Porträt von Robert Groiss
Robert Groiss
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
191.283 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
133.052 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
132.364 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1998 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1732 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf