Starker Auftritt des Salzburger Kletternachwuchses

Über 120 junge Athletinnen und Athleten aus vier Ländern trafen sich am Wochenende in der Kletterhalle Salzburg zum ARGE-ALP-Bewerb. Der Salzburger Nachwuchs überzeugte dabei mit starken Leistungen und mehreren Finaleinzügen.
Am vergangenen Wochenende wurde die Kletterhalle Salzburg zum Treffpunkt der besten Nachwuchskletterer aus neun Alpenregionen. Beim ARGE-ALP-Leadbewerb stellten sich über 120 Starterinnen und Starter aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz der Herausforderung, in den Altersklassen U13, U15 und U17 die besten Kletterer zu ermitteln.
Die Salzburger Delegation zeigte sich in starker Form: Von sieben Athletinnen und Athleten schafften vier den Sprung ins Finale. Nick Huber (U13) erreichte mit einer tollen Leistung den 6. Platz, Magdalena Auer wurde 8. In der U15 belegten Luis Karisch und Sophie Obermoser die Ränge 8 bzw. 10, während ihre Teamkollegen und -kolleginnen wertvolle Erfahrung sammelten.
In der Länderwertung siegte Tirol knapp vor Südtirol und Bayern, Salzburg belegte den 8. Platz. Nächstes Jahr findet der Bewerb in Tirol statt.
