Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ARGE-ALP-Bewerb

Starker Auftritt des Salzburger Kletternachwuchses

Salzburg
20.10.2025 14:00
Nick Huber wurde starker Sechster.
Nick Huber wurde starker Sechster.(Bild: heikomandl.at)

Über 120 junge Athletinnen und Athleten aus vier Ländern trafen sich am Wochenende in der Kletterhalle Salzburg zum ARGE-ALP-Bewerb. Der Salzburger Nachwuchs überzeugte dabei mit starken Leistungen und mehreren Finaleinzügen.

0 Kommentare

Am vergangenen Wochenende wurde die Kletterhalle Salzburg zum Treffpunkt der besten Nachwuchskletterer aus neun Alpenregionen. Beim ARGE-ALP-Leadbewerb stellten sich über 120 Starterinnen und Starter aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz der Herausforderung, in den Altersklassen U13, U15 und U17 die besten Kletterer zu ermitteln.

Das Salzburger Team.
Das Salzburger Team.(Bild: heikomandl.at)

Die Salzburger Delegation zeigte sich in starker Form: Von sieben Athletinnen und Athleten schafften vier den Sprung ins Finale. Nick Huber (U13) erreichte mit einer tollen Leistung den 6. Platz, Magdalena Auer wurde 8. In der U15 belegten Luis Karisch und Sophie Obermoser die Ränge 8 bzw. 10, während ihre Teamkollegen und -kolleginnen wertvolle Erfahrung sammelten.

Lesen Sie auch:
500 Ligapartien für die Bulls: Flo Baltram (li.).
4:2-Sieg gegen Haie
Bulls mit glücklicherem Ende bei Baltrams 500er
19.10.2025

In der Länderwertung siegte Tirol knapp vor Südtirol und Bayern, Salzburg belegte den 8. Platz. Nächstes Jahr findet der Bewerb in Tirol statt.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
86.963 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
86.950 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
77.922 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf