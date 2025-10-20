Starker Auftritt des Salzburger Kletternachwuchses

Am vergangenen Wochenende wurde die Kletterhalle Salzburg zum Treffpunkt der besten Nachwuchskletterer aus neun Alpenregionen. Beim ARGE-ALP-Leadbewerb stellten sich über 120 Starterinnen und Starter aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz der Herausforderung, in den Altersklassen U13, U15 und U17 die besten Kletterer zu ermitteln.