Lenker ohne Schein und Pickerl mit 1,94 Promille

Ein Wochenende voller gefährlicher Fahrten: Im ganzen Land Salzburg stoppte die Polizei mehrere Lenker unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Ein Fahrer hatte 1,94 Promille, ein anderer stand unter THC, ein weiterer prallte betrunken gegen Bäume. Alle werden angezeigt.
Mauterndorf: Am Samstagnachmittag zogen Beamte einen 43-jährigen Tennengauer aus dem Verkehr. Der Mann hatte 1,94 Promille Alkohol im Blut, keine gültige Lenkberechtigung, abgefahrene Reifen und eine abgelaufene Plakette. Sein Auto wurde stillgelegt, er wird mehrfach angezeigt.
Salzburg-Stadt: Kurz vor Mitternacht am 19. Oktober griff die Polizei erneut ein. Ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer wurde nach einem positiven Drogentest gestoppt. Führerschein weg, Anzeige folgt.
Abtenau: Auf der alten Postalmstraße krachte am Nachmittag ein 28-jähriger Oberösterreicher mit seinem Quad gegen einen bergabfahrenden E-Biker. Der 57-jährige Tennengauer wurde verletzt – mit 0,96 Promille im Blut. Das Quad war nicht zugelassen.
Maishofen/Zell am See: Ein 23-jähriger Pinzgauer fuhr betrunken auf dem Tauernradweg, verlor die Kontrolle und prallte gegen mehrere Hindernisse. 1,44 Promille – Führerschein weg, Krankenhaus statt Heimfahrt.
