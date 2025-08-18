Vorteilswelt
FAN.AT SPIEL DER RUNDE

Drei verrückte Minuten entscheiden wilde Partie

Salzburg
18.08.2025 05:00
Großarl bejubelte einen Kantersieg in Überzahl.

Großarl bleibt in der 1. Klasse Süd eine positive Überraschung der frühen Saison. Vor rund 250 Fans im heimischen Stadion drehte die Haslwanter-Elf ein bis dahin völlig offenes Spiel und feierte dank eines furiosen Blitzschlags nach der Pause einen 6:2-Heimerfolg gegen Maishofen.

Dabei sah es lange nach einer Nervenschlacht aus: Schon in der ersten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein offenes Duell, bei dem die Gäste zwei Fehler der Großarler gnadenlos ausnutzten. „Es war eine ausgeglichene Partie, wir waren eigentlich gut im Spiel, aber Maishofen hat eiskalt zugeschlagen“, blickte Trainer Josef Haslwanter zurück. Nach zwei Führungswechseln ging es mit 2:2 in die Kabinen.

Drei wilde Minuten
Dann folgte die Szene, die zum Knackpunkt wurde: Zunächst musste Maishofens Manuel Lukic nach einem Handspiel mit Gelb-Rot vom Platz, beim resultierenden Freistoß sprang der Ball in der Mauer erneut an eine Hand – der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Großarl verwandelte sicher, legte unmittelbar danach mit einem Konter über die rechte Seite zum 4:2 nach. „In diesen drei Minuten haben wir das Spiel gewonnen“, brachte es der Heim-Coach auf den Punkt.

Zitat Icon

Eine unglückliche Situation, die wir aber eiskalt nutzen konnten.

Großarl-Trainer Josef Haslwanter über die Schlüsselszene

Von da an gab es für die Gastgeber kein Halten mehr: Mit Leidenschaft und viel Spielfreude nutzte Großarl die Überzahl gnadenlos aus. Standards blieben brandgefährlich, der Dreifachwechsel zur Pause zeigte Wirkung und brachte frischen Wind. Am Ende stand ein deutlicher 6:2-Erfolg, den die Fans gemeinsam mit der Mannschaft ausgelassen feierten.

Erfolgreicher Saisonauftakt
Mit nun sieben Punkten aus den ersten drei Spielen sind die Großarler voll auf Kurs und ungeschlagen. „Die Spieler sind topfit zurück aus dem Sommer, die Konzentration ist hoch, und man merkt, dass sich eine Eigendynamik entwickelt“, zeigt sich Haslwanter merklich zufrieden. „Das ist der Unterschied zum letzten Jahr, wir sind von Beginn an voll da.“ Thomas Schaier

1. Klasse Süd: Flachau – Radstadt 1:0 (0:0), Großarl – Maishofen 6:2 (2:2), Hollersbach – Konkordiahütte-Tenneck 8:0 (5:0), Wagrain/Kleinarl Annaberg-Lungötz 5:0 (3:0), Mariapfarr – Wald-Königsleiten 1:1 (1:1), Rauris – St. Veit 5:1 (2:0), Lenzing – Hüttschlag 2:2 (2:1); Nachtrag, Freitag: Hollersbach – Annaberg-Lungötz 1:0 (1:0).

Porträt von krone Sport
krone Sport
