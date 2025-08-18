Drei verrückte Minuten entscheiden wilde Partie

Drei wilde Minuten

Dann folgte die Szene, die zum Knackpunkt wurde: Zunächst musste Maishofens Manuel Lukic nach einem Handspiel mit Gelb-Rot vom Platz, beim resultierenden Freistoß sprang der Ball in der Mauer erneut an eine Hand – der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Großarl verwandelte sicher, legte unmittelbar danach mit einem Konter über die rechte Seite zum 4:2 nach. „In diesen drei Minuten haben wir das Spiel gewonnen“, brachte es der Heim-Coach auf den Punkt.