Drei verrückte Minuten entscheiden wilde Partie

Großarl bleibt in der 1. Klasse Süd eine positive Überraschung der frühen Saison. Vor rund 250 Fans im heimischen Stadion drehte die Haslwanter-Elf ein bis dahin völlig offenes Spiel und feierte dank eines furiosen Blitzschlags nach der Pause einen 6:2-Heimerfolg gegen Maishofen.
Dabei sah es lange nach einer Nervenschlacht aus: Schon in der ersten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein offenes Duell, bei dem die Gäste zwei Fehler der Großarler gnadenlos ausnutzten. „Es war eine ausgeglichene Partie, wir waren eigentlich gut im Spiel, aber Maishofen hat eiskalt zugeschlagen“, blickte Trainer Josef Haslwanter zurück. Nach zwei Führungswechseln ging es mit 2:2 in die Kabinen.
Drei wilde Minuten
Dann folgte die Szene, die zum Knackpunkt wurde: Zunächst musste Maishofens Manuel Lukic nach einem Handspiel mit Gelb-Rot vom Platz, beim resultierenden Freistoß sprang der Ball in der Mauer erneut an eine Hand – der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Großarl verwandelte sicher, legte unmittelbar danach mit einem Konter über die rechte Seite zum 4:2 nach. „In diesen drei Minuten haben wir das Spiel gewonnen“, brachte es der Heim-Coach auf den Punkt.
Eine unglückliche Situation, die wir aber eiskalt nutzen konnten.
Großarl-Trainer Josef Haslwanter über die Schlüsselszene
Von da an gab es für die Gastgeber kein Halten mehr: Mit Leidenschaft und viel Spielfreude nutzte Großarl die Überzahl gnadenlos aus. Standards blieben brandgefährlich, der Dreifachwechsel zur Pause zeigte Wirkung und brachte frischen Wind. Am Ende stand ein deutlicher 6:2-Erfolg, den die Fans gemeinsam mit der Mannschaft ausgelassen feierten.
Erfolgreicher Saisonauftakt
Mit nun sieben Punkten aus den ersten drei Spielen sind die Großarler voll auf Kurs und ungeschlagen. „Die Spieler sind topfit zurück aus dem Sommer, die Konzentration ist hoch, und man merkt, dass sich eine Eigendynamik entwickelt“, zeigt sich Haslwanter merklich zufrieden. „Das ist der Unterschied zum letzten Jahr, wir sind von Beginn an voll da.“ Thomas Schaier
1. Klasse Süd: Flachau – Radstadt 1:0 (0:0), Großarl – Maishofen 6:2 (2:2), Hollersbach – Konkordiahütte-Tenneck 8:0 (5:0), Wagrain/Kleinarl Annaberg-Lungötz 5:0 (3:0), Mariapfarr – Wald-Königsleiten 1:1 (1:1), Rauris – St. Veit 5:1 (2:0), Lenzing – Hüttschlag 2:2 (2:1); Nachtrag, Freitag: Hollersbach – Annaberg-Lungötz 1:0 (1:0).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.