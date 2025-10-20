Der erste Jedermann stirbt, der junge Hitler hetzt

FESTSPIELE. Dunkle Wolken ziehen am Himmel auf. Star-Schauspieler Alexander Moissi faltet die Hände und betet das „Vater unser“: Da erstrahlt der Dom im rötlichen Licht der untergehenden Sonne und der erste „Jedermann“ tritt genau nach der Dramaturgie Hugo von Hofmannsthals von der Bühne ins Jenseits ab. Damit erleben die Salzburger Festspiele am 22. August 1920 ihre Premiere. Wegen der drängenden Hungersnot verzichten alle Mitwirkenden auf ihr Honorar. Für die vorgesehene Tribüne in der Felsenreitschule gibt es auf Grund der schlechten Versorgungslage kein Holz. Deshalb bittet der jüdische Regisseur Max Reinhardt (Maximilian Goldmann) den katholischen Erzbischof Ignatius Rieder um die Erlaubnis, das Drama auf den Stufen vor dem Dom aufführen zu können.