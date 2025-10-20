Trainer Schnöll ist bei vielen Klubs heiß begehrt

Trainer Thomas Schnöll ist seit einigen Wochen vereinslos. Der Coach hatte sich von Westligist Bischofshofen getrennt. Doch eine Rückkehr auf die Trainerbank juckt ihn sehr.
In der Winterpause wird sich das Trainerkarussell in der Westliga aller Voraussicht nach munter weiterdrehen. Bereits fix: Coach Christoph Knaus wird seine Zelte bei Wals-Grünau abbrechen. Aber auch beim einen oder andern Mitstreiter ist ein Wechsel auf der Bank nicht ausgeschlossen. Sondiert man den aktuellen Trainermarkt, kommt man immer wieder auf Thomas Schnöll. Dieser saß zuletzt bei Bischofshofen auf dem Trainerbankerl, ist seit August aber ohne Klub.
„Krone“-Infos zu Folge soll der 34-Jährige bereits mit zwei Regionalliga-Teams in Gesprächen sein. „Konkret wurde es noch nicht. Klar ist aber, dass mich ein Engagement in der Westliga durchaus wieder reizen würde“, sagte Schnöll, der auch eine Anfrage aus der Salzburger Liga und von einem Klub aus Oberösterreich vorliegen haben soll. „Man muss jetzt einfach abwarten, was in den kommenden Tagen und Wochen passiert. Wir wissen alle, wie schnell es im Fußball gehen kann. Aktuell bin ich aber schon davon überzeugt, dass ich vor der Winterpause bei keinem Klub als Trainer auflaufen werde“, erklärte Schnöll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.