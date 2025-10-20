Vorteilswelt
Regionalliga West

Trainer Schnöll ist bei vielen Klubs heiß begehrt

Salzburg
20.10.2025 12:30
Thomas Schnöll.
Thomas Schnöll.

Trainer Thomas Schnöll ist seit einigen Wochen vereinslos. Der Coach hatte sich von Westligist Bischofshofen getrennt. Doch eine Rückkehr auf die Trainerbank juckt ihn sehr.

In der Winterpause wird sich das Trainerkarussell in der Westliga aller Voraussicht nach munter weiterdrehen. Bereits fix: Coach Christoph Knaus wird seine Zelte bei Wals-Grünau abbrechen. Aber auch beim einen oder andern Mitstreiter ist ein Wechsel auf der Bank nicht ausgeschlossen. Sondiert man den aktuellen Trainermarkt, kommt man immer wieder auf Thomas Schnöll. Dieser saß zuletzt bei Bischofshofen auf dem Trainerbankerl, ist seit August aber ohne Klub.

„Krone“-Infos zu Folge soll der 34-Jährige bereits mit zwei Regionalliga-Teams in Gesprächen sein. „Konkret wurde es noch nicht. Klar ist aber, dass mich ein Engagement in der Westliga durchaus wieder reizen würde“, sagte Schnöll, der auch eine Anfrage aus der Salzburger Liga und von einem Klub aus Oberösterreich vorliegen haben soll. „Man muss jetzt einfach abwarten, was in den kommenden Tagen und Wochen passiert. Wir wissen alle, wie schnell es im Fußball gehen kann. Aktuell bin ich aber schon davon überzeugt, dass ich vor der Winterpause bei keinem Klub als Trainer auflaufen werde“, erklärte Schnöll.

