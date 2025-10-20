Trainer Schnöll ist bei vielen Klubs heiß begehrt

„Krone“-Infos zu Folge soll der 34-Jährige bereits mit zwei Regionalliga-Teams in Gesprächen sein. „Konkret wurde es noch nicht. Klar ist aber, dass mich ein Engagement in der Westliga durchaus wieder reizen würde“, sagte Schnöll, der auch eine Anfrage aus der Salzburger Liga und von einem Klub aus Oberösterreich vorliegen haben soll. „Man muss jetzt einfach abwarten, was in den kommenden Tagen und Wochen passiert. Wir wissen alle, wie schnell es im Fußball gehen kann. Aktuell bin ich aber schon davon überzeugt, dass ich vor der Winterpause bei keinem Klub als Trainer auflaufen werde“, erklärte Schnöll.