Traktor brannte in Hanglage vollständig aus

Sirenenalarm in Oberalm: Ein landwirtschaftliches Fahrzeug geriet Sonntagnachmittag im Hinterwiestal (Salzburg) in Vollbrand. Wegen des steilen Geländes gestaltete sich der Einsatz schwierig. Zwei Feuerwehren kämpften mit 56 Kräften gegen die Flammen – verletzt wurde niemand.
Dichte Rauchschwaden im Hinterwiestal: Am Sonntag um 15.07 Uhr wurden die Feuerwehren Oberalm und Wiestal zu einem brennenden Traktor gerufen. Das landwirtschaftliche Fahrzeug stand in steilem, kaum zugänglichem Gelände rund 200 Meter unterhalb einer Forststraße in Vollbrand. Der Einsatz war besonders herausfordernd, da der Löschwassertransport über den Hang nur mühsam möglich war. Unter schwerem Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen mit mehreren C-Strahlrohren.
Nach rund 20 Minuten hieß es „Brand aus“. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurde der ausgebrannte Traktor mithilfe eines privaten Fahrzeugs und einer Seilwinde aus dem Hang gezogen. Beide Wehren sicherten die Umgebung und kontrollierten die Brandstelle. Insgesamt standen 56 Einsatzkräfte, davon 21 aus Wiestal, im Einsatz. Verletzt wurde niemand.
