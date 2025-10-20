Traktor brannte in Hanglage vollständig aus

Dichte Rauchschwaden im Hinterwiestal: Am Sonntag um 15.07 Uhr wurden die Feuerwehren Oberalm und Wiestal zu einem brennenden Traktor gerufen. Das landwirtschaftliche Fahrzeug stand in steilem, kaum zugänglichem Gelände rund 200 Meter unterhalb einer Forststraße in Vollbrand. Der Einsatz war besonders herausfordernd, da der Löschwassertransport über den Hang nur mühsam möglich war. Unter schwerem Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen mit mehreren C-Strahlrohren.