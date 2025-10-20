Mit ausgekugelter Schulter zum Erfolg geführt

Der Kracher der Salzburger Liga zwischen Bramberg und Hallein hatte einiges zu bieten. Vor allem aber Tore, am Ende waren es gar acht Stück, mit dem besseren Ende für die Gäste. Die Tennengauer siegten mit 5:3. „Erste Halbzeit war ein souveräner Auftritt, da hätten wir noch höher führen können“, erklärte Halleins Trainer Christoph Lessacher. Die Seinen lagen da dank Doppelpacker Mitterlechner und Ayetigbo 3:0 in Front. In Hälfte zwei wurde es etwas wilder, auch weil sich Reichel verletzte: „Dadurch mussten wir Bramberg mehr kommen lassen“, erklärte der Coach.