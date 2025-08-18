Merkur & Mars: Power für wichtige Gespräche

Vierfache Vergewaltigung: Skandal-Royal angeklagt
Sohn von Mette-Marit
Die kommende Woche bringt eine spannende Mischung aus Power und Veränderung: Merkur und Mars schenken Schlagfertigkeit, Überzeugungskraft und gute Chancen für wichtige Gespräche und Kontakte. Ab Dienstag sorgt jedoch das Quadrat von Sonne und Uranus für Unruhe und Unvorhersehbares – jetzt gilt es, flexibel zu bleiben und Freiräume zuzulassen. Ab dem 22. August rückt mit dem Eintritt der Sonne ins Erdelement wieder mehr Struktur, Gesundheit und bewusste Alltagsgestaltung in den Vordergrund, auch wenn Uranus weiterhin nach Abwechslung ruft. Der Neumond am 23. August in der Jungfrau bietet die Gelegenheit, den Alltag neu zu ordnen und alte Gewohnheiten loszulassen – mit Geduld und realistischer Willenskraft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.