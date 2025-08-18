Merkur & Mars: Power für wichtige Gespräche

Die kommende Woche bringt eine spannende Mischung aus Power und Veränderung: Merkur und Mars schenken Schlagfertigkeit, Überzeugungskraft und gute Chancen für wichtige Gespräche und Kontakte. Ab Dienstag sorgt jedoch das Quadrat von Sonne und Uranus für Unruhe und Unvorhersehbares – jetzt gilt es, flexibel zu bleiben und Freiräume zuzulassen. Ab dem 22. August rückt mit dem Eintritt der Sonne ins Erdelement wieder mehr Struktur, Gesundheit und bewusste Alltagsgestaltung in den Vordergrund, auch wenn Uranus weiterhin nach Abwechslung ruft. Der Neumond am 23. August in der Jungfrau bietet die Gelegenheit, den Alltag neu zu ordnen und alte Gewohnheiten loszulassen – mit Geduld und realistischer Willenskraft.